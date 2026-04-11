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Sábado, 11 de abril de 2026
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Irán - EEUU

“No hay un uso pacífico claro para este nivel de enriquecimiento de uranio Iraní”, advierte experto

abril 11, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
Uranio Irán - Foto Canva
Uranio Irán - Foto Canva
A 40 días de la operación “Furia Épica”, la preocupación global se concentra en el riesgo que representa el uranio enriquecido de Irán, tanto por su nivel como por la incertidumbre sobre su ubicación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que Irán no puede continuar enriqueciendo uranio, en medio de alertas por más de 400 kilos de material al 60%. Este nivel es considerado crítico, ya que está muy cerca del umbral necesario para uso militar, lo que eleva la tensión internacional.

El físico nuclear Darío Jinchuk advierte que el mayor riesgo no es solo la cantidad, sino la falta de información: “Irán tiene alrededor de 440 kilos de uranio enriquecido al 60%, pero no se sabe bien dónde están”. Según explica, el material podría estar enterrado en instalaciones como Natanz o Isfahán tras los bombardeos.

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Aunque no se han detectado aumentos de radiación en las zonas atacadas, el experto aclara que esto no elimina el peligro: “Las mediciones no muestran incrementos, pero eso no responde la pregunta clave: dónde está ese uranio y en qué estado se encuentra”.

Jinchuk también subraya la gravedad del nivel de enriquecimiento: “El 60% no tiene un uso pacífico claro”. Advierte que, con un proceso adicional relativamente corto, ese material podría alcanzar el 90%, nivel apto para la fabricación de armas nucleares.

Además, destaca la dificultad de controlarlo: “Podría estar almacenado en cilindros distribuidos en distintas instalaciones, incluso bajo tierra”. Esto haría extremadamente compleja cualquier operación para ubicarlo o asegurar su manejo.

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