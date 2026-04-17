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Viernes, 17 de abril de 2026
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Régimen cubano

¿Cuenta regresiva de EE. UU. al régimen cubano?: Miguel Díaz-Canel repite el libreto incendiario que llevó a Nicolás Maduro a la cárcel

abril 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
El programa La Noche de NTN24 hace una comparativa entre ambas narrativas y analiza con voces expertas la presión actual que Estados Unidos ejerce sobre la dictadura de Díaz-Canel.

Meses antes de su captura, el dictador Nicolás Maduro se mostraba desafiante frente a Washington, prometiendo resistencia y elevando el tono desafiante contra el poderío militar de Estados Unidos.

Esa retórica terminó abruptamente el 3 de enero de 2026, cuando una operación de Estados Unidos lo capturó en Caracas junto a su esposa Cilia Flores. Ambos fueron trasladados a Nueva York para enfrentar cargos que incluyen narcotráfico.

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Aquel discurso de fuerza no era solo suyo, pues su círculo más cercano hablaba de guerra, de respuesta contundente y de una supuesta invencibilidad.

Mientras tanto, la maquinaria militar de Estados Unidos avanzaba en silencio, planificando durante meses una operación milimétrica que se ejecutó en cuestión de horas. El Comando Sur no necesitó responder a las amenazas: simplemente actuó.

Ese mismo libreto —retórica incendiaria hacia el supuesto "imperio" y promesas de resistencia— es el que hoy repite el dictador cubano Miguel Díaz-Canel.

Desde La Habana, el régimen cubano desafía a Estados Unidos, habla de enfrentar cualquier agresión e intenta proyectar una imagen de fuerza militar.

Como ocurrió en Venezuela, la dictadura de Cuba recurre además a la movilización de civiles, integrando a jóvenes y adultos mayores en supuestos ejercicios militares.

La narrativa es la misma: desafíos a Washington, preparación ante una invasión y una presunta resistencia popular. Se trata de un intento de construir una ilusión de capacidad militar mientras se exponen a una fragilidad evidente frente a un adversario claramente superior.

Para Hugo Hacha, consultor de seguridad y defensa internacional e investigador académico en temas de seguridad, Maduro y Díaz-Canel son "vociferantes, actores de una tragicomedia que no alcanza a ser política". "Son los vástagos de una organización criminal", dijo en La Noche de NTN24.

"Lo que en algún momento se definió como la 'Revolución Cubana' no fue sino la fachada de una organización cuyo propósito siempre fue la actividad ilícita para sostener la toma violenta del poder. Esta mal llamada revolución fue la organización criminal de la familia Castro", agregó Hacha.

Luis Contreras, consultor de seguridad y ciudadanía policial, especialista además en criminología, inteligencia y contrainteligencia, aseguró también en La Noche de NTN24 que "hay una enorme diferencia" entre ambas retóricas, y es que Díaz-Canel "es una marioneta de los Castro", según expresó.

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En ese sentido, Contreras prevé, teniendo en cuenta algunas declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, que no habrá "una extracción militar", sino que la transición en la isla podría ocurrir por "una vía más pacífica", lo que cree que "es lo que más le conviene a Estados Unidos" según la situación geopolítica actual.

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