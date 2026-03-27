Autoridades mexicanas buscan dos barcos desaparecidos de activistas que zarparon con destino a Cuba

Las autoridades de México buscan dos veleros desaparecidos, con nueve tripulantes de distintas nacionalidades, que transportaban ayuda humanitaria a Cuba, informaron los organizadores del convoy.

La Marina de México informó el jueves que lanzó un operativo para dar con el paradero de dos barcos desaparecidos mientras llevaban alimentos y otros suministros para Cuba.

VEA TAMBIÉN "Un paquete de galletas y dos latas de atún": lo que recibieron algunos cubanos del primer cargamento humanitario enviado desde México o

El convoy partió el pasado viernes desde Isla Mujeres y tenían previsto arribar a La Habana entre el martes y el miércoles de esta semana, según la información recopilada por la Marina.

"Las autoridades mexicanas han activado su protocolo de búsqueda y rescate para dos veleros que se dirigían a La Habana como parte del convoy y que aún no han llegado", dijo un portavoz del convoy Nuestra América.

"Los capitanes y las tripulaciones son navegantes experimentados, y ambas embarcaciones están equipadas con sistemas de seguridad y señalización adecuados", añadió el portavoz, quien agregó que "siguen confiando en la capacidad de las tripulaciones para llegar a La Habana sanas y salvas".

"Según la velocidad de las embarcaciones reportada a las autoridades marítimas cubanas, la ventana de llegada a La Habana debería situarse entre la noche del viernes 27 de marzo y el mediodía del sábado 28 de marzo", explicó el vocero.

A su vez, la Marina de México dijo el jueves que hasta ahora no se ha logrado "comunicación ni confirmación de su arribo" a la isla, por lo que la institución alertó a mandos navales de la región y a sus estaciones de búsqueda y rescate.

VEA TAMBIÉN La OMS lanza alerta por “preocupante” situación sanitaria en Cuba o

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes, pero informó que mantiene comunicación con agencias y centros de salvamento de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

Agregó que también está en contacto "con representaciones diplomáticas de los países de origen de las personas a bordo" para cooperar e intercambiar información en tiempo real.

Cuba enfrenta una profunda crisis agudizada por la suspensión de abastecimiento de crudo desde Venezuela, tras la captura del dictador de ese país, Nicolás Maduro, en una operación de fuerzas estadounidenses el 3 de enero.