Estados Unidos impuso un plazo de dos semanas al régimen cubano durante una reunión secreta, según USA Today

El diario USA Today publicó este lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio un plazo de dos semanas al régimen de Cuba para liberar a presos políticos de alto perfil, entre ellos los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo.

Según reportó el medio, que citó a una fuente familiarizada que habló bajo condición de anonimato, la exigencia fue presentada durante una reunión secreta celebrada el pasado 10 de abril en Cuba.

La delegación de alto nivel del departamento de Estado advirtió al régimen cubano que la economía de la isla "está en caída libre" y que el régimen tiene "una ventana estrecha para hacer reformas antes de que las circunstancias empeoren irreversiblemente", según el reporte.

Además, de acuerdo con un portavoz del departamento de Estado que envió un comunicado a USA Today, la administración Trump sigue comprometida con la liberación de todos los presos políticos del régimen castrista.

"El portavoz hizo referencia a las declaraciones de Trump en un mitin el 17 de abril, donde afirmó que se avecina un 'nuevo amanecer para Cuba', y añadió que el régimen debería dejar de jugar mientras se llevan a cabo conversaciones directas", dijo USA Today.

Se trata entonces, según lo reportado por el medio, de una "pequeña oportunidad" que tiene el régimen a cargo de Miguel Díaz-Canel para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, antes de que pueda llegar a tomarse alguna medida de tipo militar.

Y es que la información se conoce apenas 5 días después de que el mismo diario revelara que el Pentágono adelanta maniobras para una posible intervención militar en la isla.

El periódico diario nacional de Estados Unidos publicó el pasado miércoles un artículo en el que afirmó que el Pentágono está intensificando la planificación de posibles operaciones militares en Cuba en caso de que el presidente Tump ordene alguna misión de ese estilo en la isla.

Dicha planificación, según afirmó en ese momento USA Today —que citó también en esa nota a dos fuentes familiarizadas que hablaron bajo condición de anonimato, así como para el artículo de este lunes— se está desarrollando "discretamente".

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"El Pentágono afirmó que tiene previsto contemplar diversas contingencias y que permanece preparado para ejecutar las órdenes del presidente según lo indicado", aseguró USA Today el miércoles.