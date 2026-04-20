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Lunes, 20 de abril de 2026
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Cayetana Álvarez

"No puede ser el propio régimen quien organice unas elecciones para promoverse a sí mismo": Cayetana Álvarez de Toledo sobre elecciones en Venezuela

abril 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
La miembro del Congreso de los Diputados de España se refirió, además, a la visita de María Corina Machado a su país.

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España, se refirió en entrevista con NTN24 a la visita de la líder de la democracia y premio Nobel de Paz de Venezuela, María Corina Machado, a su país.

Según Álvarez, Venezuela no puede llegar a una transición “sin María Corina Machado”, por lo que argumentó que el regreso de la líder democrática es “imprescindible”.

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“No hay transición sin María Corina Machado, no hay transición sin libertad, es decir, sin elecciones libres, por eso es tan importante su vuelta (...) No es simplemente el regreso de una persona, es la vuelta de una legitimidad al proceso electoral y la vuelta de millones de venezolanos que tienen derecho a votar”, señaló.

Por otro lado, instó a definir un calendario electoral para que no se dilaten las elecciones: “No puede haber eso que yo llamo una transición a la gatopardo, es decir, que todo aparenta cambiar para que nada cambie”.

“Es decir que se mantengan las estructuras de la represión, se mantengan los mismos personajes torturadores, corruptos, represores que han estado al frente de la dictadura como presuntos demócratas”, señaló.

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Y sentenció: “Eso es una ficción y tiene los días contados (…) el pueblo de Venezuela es quien reclama esa vuelta de María Corina Machado y es quien reclama sus derechos democráticos”.

Finalmente, dijo que la responsabilidad de los Gobiernos de Europa y de España en particular es “acompañar y presionar para que el proceso electoral se dé”.

“No puede ser el propio régimen quien organice unas elecciones para promoverse a sí mismo, eso ya lo hemos vivido muchas veces, eso es el fraude, son unas elecciones falsas (...). Hay que desmontar ese régimen, desmantelar las estructuras”, concluyó.

Actualmente, María Corina Machado se encuentra en Europa donde adelanta una gira de alto nivel con distintos líderes en el viejo continente, antes de su regreso a su país.

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