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Lunes, 13 de abril de 2026
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María Corina Machado

Definido el lugar en el que María Corina Machado llevará a cabo encuentro con sus compatriotas en Madrid, España

abril 13, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Corina Machado - Foto: AFP
María Corina Machado - Foto: AFP
Este se convertirá en el segundo evento público de Machado, tras escapar de su país a inicios de diciembre de 2025.

Este lunes se dio a conocer el lugar en que se llevará a cabo el encuentro de la líder democrática y Nobel de la Paz, María Corina Machado, en España, con sus compatriotas.

De acuerdo con la información compartida por medio de las redes sociales de Comando Con Vzla, el reencuentro con la comunidad venezolana en ese país se adelantará el próximo sábado en horas de la tarde-noche de Madrid.

“¡Un encuentro a la venezolana! Nos vemos el sábado 18 de abril junto a María Corina Machado. Dirección: Puerta del Sol, Madrid. Acceso principal por calle Alcalá. 18:00 h”, indicaron.

Este evento también marcará un precedente, ya que se dará el reencuentro entre la líder democrática, junto con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien desde mediados de 2025 se encuentra exiliado en España.

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De igual manera, en medio de su gira por Europa, María Corina Machado recibirá la Llave de Oro del ayuntamiento de Madrid durante su visita a la capital española.

Así lo anunció el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quien confirmó que la condecoración tendrá lugar el viernes 17 de abril.

“El viernes 17 de abril recibiremos a María Corina Machado en la Casa de la Villa con todos los honores y le entregaremos la Llave de Oro de Madrid”, dijo José Luis Martínez.

Un galardón que corresponde al “esfuerzo de tantos y tantos venezolanos, también los que viven en Madrid, y hacer un homenaje entregando las llaves de una ciudad comprometida con la democracia y los derechos humanos", dijo Martínez hace unos días.

Cabe destacar que este se convertirá en el segundo evento público de la líder democrática de Venezuela con la diáspora, tras dejar la nación caribeña a inicios del mes de diciembre del 2025.

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Esto teniendo en cuenta que el primer encuentro de María Corina Machado con los venezolanos que viven en el exterior se llevó a cabo el pasado 12 de marzo en Chile, nación a la que asistió como invitada de honor a la posesión del presidente José Antonio Kast.

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