"Estamos ante una situación en la que no hay que bajar la guardia": Alejandro Rubiano sobre amenazas de muerte a candidatos presidenciales de Colombia

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez ha denunciado públicamente amenazas del ELN contra la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia.

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Por ende, el exgobernante de la nación suramericana exigió a las autoridades protección inmediata para la aspirante a ocupar la Casa de Nariño.

Por su parte, el equipo de campaña del candidato presidencial Abelardo de la Espriella también ha denunciado múltiples amenazas de muerte del ELN contra el político del partido Defensores de la Patria.

Diego Alejandro Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE, analizó el tema en El Informativo de NTN24.

"Hacemos un seguimiento formal a todos los hechos de violencia en contra de liderazgos políticos, sociales y comunales", dijo el entrevistado.

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"Estamos ante una situación en la que no hay que bajar la guardia", añadió Rubiano en el canal de las Américas.

Recientemente, Michael Kozak, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, se pronunció sobre las amenazas que han recibido los candidatos presidenciales Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella en Colombia.

Kozak se pronunció en medio de una audiencia en el Congreso. “Nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente como para intentarlo. Nos preocupan seriamente esas amenazas. Después que vimos el asesinato del senador Uribe, hemos hablado con las autoridades colombianas, en particular con la Policía Nacional de Colombia, que ha reforzado la seguridad”, manifestó el funcionario de la unión americana.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia se llevará a cabo el 31 de mayo del año en cuso.

En esta fecha se elegirá al presidente y vicepresidente para el período 2026-2030. De ser necesario, una segunda vuelta se desarrollaría el 21 de junio de 2026.