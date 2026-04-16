Casi de desmaya: así vivió 'Mane' Díaz el golazo de su hijo 'Lucho' con el Bayern de Múnich que eliminó al Real Madrid de la Champions League

Luis Manuel 'Mane' Díaz, padre del futbolista colombiano, Luis Díaz, vivió con una euforia total el gol de su hijo que selló la clasificación del Bayern de Múnich a las semifinales de la Champions League.

VEA TAMBIÉN Real Madrid ante Bayern Múnich y Barcelona contra Atlético Madrid: quedaron definidas las llaves y fechas de los cuartos de final de la Champions o

En videos que circulan en redes sociales, se ve al progenitor gritar a punto del desmayo, el golazo con el que 'Lucho' eliminó al Real Madrid en cuartos de final del torneo de clubes más importante del mundo.

Como era de esperarse, debido a su intensidad, la celebración de 'Mane' Díaz se volvió viral en varias plataformas digitales.

VEA TAMBIÉN Captan a Soteldo saliendo del Estadio Olímpico de la UCV tras ser pitado por fanáticos venezolanos: así pasó de largo en zona mixta o

En las imágenes se ve a varios integrantes de la familia Díaz, liderada por 'Mane', festejando con gritos y abrazos el desempeño de Luis Díaz.

Golazo decisivo al minuto 89:

Tras recibir un pase de taco de Jamal Musiala, Díaz se perfiló hacia su pierna derecha y disparó ajustado al palo izquierdo, empatando el juego 3-3 final (5-4 global).

Posterior al gol de Díaz, Michael Olise en el tiempo de reposición (90+4) metió el cuarto gol, para concretar la victoria 4-3.

El extremo colombiano fue uno de los héroes de la eliminatoria, pues marcó el primer tanto en el Bernabéu (partido de ida) y materializó la penúltima 'diana' en el Allianz Arena (partido de vuelta).

El Bayern venció al Madrid en un partido frenético (6-4 en el global), asegurando su lugar en la siguiente ronda donde se enfrentará al vigente campeón de la UCL, el Paris Saint-Germain.

Las semis de Champions entre Bayern Múnich y PSG se jugarán el 28 de abril (ida en Francia) y el 6 de mayo (vuelta en Alemania).