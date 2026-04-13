Justicia de Guatemala anuló captura contra la fiscal de Colombia y embajador de ese país acusados de corrupción

Las órdenes de captura contra la fiscal de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el actual embajador en el Vaticano, Iván Velásquez, fueron anuladas por la justicia de Guatemala, según una resolución conocida este lunes.

Camargo y Velásquez formaron parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que fue creada por la ONU para investigar redes de corrupción en el Estado guatemalteco entre 2007 y 2019.

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Sin embargo, fueron acusados por la Fiscalía de corrupción, y una sala de apelaciones ordenó su detención a mitad de 2025 por supuestamente obstruir la justicia, tráfico de influencias, entre otros delitos.

La determinación judicial de ese entonces señalaba que habían favorecido a empresarios de Odebrecht investigados por la Cicig.

Las investigaciones de la Cicig llevaron a prisión a altos funcionarios, por lo que organismos internacionales argumentaban que las órdenes de captura fueron una represalia contra Camargo y Velásquez.

Tras varios meses de la orden de detención, la Cámara de Amparo de la Corte Suprema resolvió que la sala "se extralimitó en el ejercicio de sus facultades (...) al emitir ilegalmente órdenes de captura", según una resolución publicada por la prensa de ese país.

Cabe mencionar que ambos funcionarios colombianos gozaban de inmunidad por representar a una entidad patrocinada por la ONU.

"A casi un mes de finalizar el período de la corrupta fiscal general, Consuelo Porras, parece que la situación empieza a cambiar en Guatemala", reaccionó Velásquez en X.

La mencionada fiscal actualmente está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la acusan de ser "corrupta y antidemocrática". Se espera que deje el cargo el próximo 16 de mayo si no es reelegida por el presidente Bernardo Arévalo, con quien libra un duro en enfrentamiento tras impedir su investidura hace dos años.