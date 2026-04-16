Donald Trump afirmó que Irán acordó entregar sus reservas de uranio enriquecido

Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseveró que Irán aceptó entregar sus reservas de uranio enriquecido.

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"Han aceptado devolvernos el 'polvo' nuclear", dijo Trump en alusión al uranio enriquecido que, según Washington, podría utilizarse para fabricar armas nucleares.

También acotó que ambas partes (EE. UU. e Irán) están "cerca" de alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a seis semanas de conflicto en Oriente Medio.

"Hay muchas probabilidades de que lleguemos a un acuerdo" con Teherán, agregó el titular de la Casa Blanca.

¿Qué es el uranio enriquecido?

Es uranio natural sometido a un proceso físico (generalmente centrifugación) el cual aumenta la proporción del isótopo uranio-235 (U-235), necesario para la fisión nuclear.

A diferencia del uranio natural (solo 0.7% de U-235), el enriquecido incrementa esta concentración para su uso en reactores comerciales o armas.

Si bien Trump está abierto a las negociaciones con Irán, este mismo 16 de abril el jefe de Estado de los Estados Unidos le explicó al papa León XIV como está la situación en Oriente Medio.

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En ese sentido, Trump aseguró que es “importante” que el sumo pontífice entienda que el régimen iraní asesinó a más “de 42 mil personas”

"El papa tiene que entender que Irán ha matado a más de 42.000 personas en los últimos meses", dijo el gobernante de la unión americana.

"Eran manifestantes totalmente desarmados. El papa tiene que entender eso. Este es el mundo real, es un mundo desagradable”, sostuvo.

Además, como lo ha indicado en declaraciones pasadas, mencionó que el régimen de Irán “no puede tener armas nucleares”.