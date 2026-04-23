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Jueves, 23 de abril de 2026
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Venezuela

Llega a Caracas John Barrett, nuevo encargado de negocios de la Embajada de EE.UU. en Venezuela

abril 23, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Llega a Venezuela John Barrett, el nuevo jefe de la misión diplomática de EE.UU. - Embajada de Estados Unidos
Llega a Venezuela John Barrett, el nuevo jefe de la misión diplomática de EE.UU. - Embajada de Estados Unidos
Estados Unidos designó a Barrett como nuevo jefe de su misión diplomática para Venezuela, en el marco de la normalización de las relaciones entre ambos países tras la caída de Nicolás Maduro.

El nuevo jefe de misión diplomática de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, arribó al país caribeño, anunció este jueves la embajada norteamericana en Caracas.

Estados Unidos y Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares a principios de marzo, dos meses después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar ordenada por Donald Trump.

"Estoy en tierra venezolana para seguir implementando el plan de tres fases de Donald Trump y del secretario Marco Rubio, y ofrecer resultados para la gente de nuestros países", indica el mensaje de Barrett difundido en redes por la embajada.

"Es un honor representar a los Estados Unidos en este momento histórico de nuestras relaciones con Venezuela", agrega el mensaje.

Mediante una declaración emitida el pasado miércoles 15 de abril, Laura Dogu anunció a Barrett como nuevo encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela.

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“Estoy profundamente agradecida con el presidente Trump y el secretario Rubio por confiarme la tarea de liderar la implementación de su plan aquí en Venezuela, y de representar a los Estados Unidos durante este momento histórico, mientras construimos una relación sólida entre nuestros dos países”, manifestó.

Añadió que el equipo diplomático en Caracas “continuará avanzando el plan de tres fases del presidente y del secretario durante esta nueva etapa de las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela”.

¿Quién es John Barrett y cuál es su trayectoria diplomática?

Barrett llega al cargo en Caracas tras desempeñarse como encargado de negocios de Estados Unidos para Guatemala desde enero de 2026.

A su vez, el diplomático es miembro de carrera del Servicio Exterior Senior y antes de su labor en Guatemala se desempeñó como ministro consejero en la Embajada de los EE. UU. en Panamá.

En Sudamérica, Barrett sirvió como consejero para Asuntos Económicos en la Embajada de los EE. UU. en Perú y, anteriormente, como Cónsul General en el Consulado General de los EE. UU. en Recife, donde lideró la labor diplomática en ocho estados del noreste de Brasil.

Entre 2015 y 2017 fungió como alto funcionario del Departamento de Estado para la relación bilateral entre los Estados Unidos y Filipinas en Washington, y entre 2012 al 2015 como Asuntos Económicos en la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador.

Antes de convertirse en diplomático, Barrett trabajó en empresas del sector privado como PepsiCo, The Walt Disney Company y L.E.K. Consulting.

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