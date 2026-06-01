Trump solicita a Israel y Hezbolá que cesen sus hostilidades: "Veamos cuánto dura eso, con suerte será por la eternidad"

Este lunes 1 de junio, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que mantuvo conversaciones telefónicas con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y Hezbolá.

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El titular de la Casa Blanca, en ese sentido, calificó los diálogos de productivos, lo que aumenta las esperanzas de que una tregua en Líbano pueda mantenerse.

A través de su plataforma digital Truth Social, Trump comentó: "Tuve una conversación con 'Bibi' Netanyahu hoy, pidiéndole que no llevara a cabo una gran redada en Beirut, Líbano".

"Él dio la vuelta a sus Tropas. ¡Gracias, 'Bibi'! También tuve una conversación con representantes de los Líderes de Hezbolá, y ellos acordaron dejar de disparar contra Israel y sus soldados", continuó.

"De igual manera, Israel acordó dejar de dispararles. Veamos cuánto dura eso, Con suerte será por la eternidad", añadió el mandatario de la unión americana.

Al margen del mensaje de Trump, Benjamin Netanyahu dijo que solo atacará Líbano si Hezbolá ataca primero.

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"Hablé esta noche con el presidente Trump y le dije que, si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros ciudadanos, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut. Nuestra postura sigue siendo la misma”, expresó el primer ministro de Israel.

Este mismo lunes, el gobierno libanés afirmó que Hezbolá ha aceptado frenar el lanzamiento de ataques contra territorio israelí a cambio de que Israel detenga su ofensiva en los suburbios de Beirut.

De momento, el conflicto armado entre Israel y Hezbolá atraviesa una fase crítica marcada por una frágil tregua bajo constante fuego.