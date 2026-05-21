Marco Rubio confirma la captura en Estados Unidos de la hermana de la presidente ejecutiva de GAESA, empresa controlada por el régimen cubano

En medio de la presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano, la cual se ha intensificado en las últimas semanas, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, confirmó recientemente la captura de la hermana del presidente ejecutivo de GAESA, empresa controlada por el régimen cubano.

A través de un mensaje en redes sociales, el secretario de Estado dio detalles de la captura de la mujer identificada como Adys Lastres Morera en territorio norteamericano.

“Adys Lastres Morera es la hermana del presidente ejecutivo de GAESA, el conglomerado financiero cubano controlado por el ejército que se apropia de millones de dólares destinados a la ayuda al pueblo cubano a instancias del régimen”, explicó.

VEA TAMBIÉN Qué es GAESA, la empresa de la dictadura castrista que Rubio mencionó en su mensaje a Cuba y relacionó con Raúl Castro o

Rubio dio a conocer que la mujer prestaba apoyo al régimen de La Habana desde Florida.

“Morera gestionaba activos inmobiliarios y residía en Florida, al tiempo que prestaba apoyo al régimen comunista de La Habana, hasta que le retiré su permiso de residencia permanente”, agregó.

La mujer se encuentra bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

“Me complace anunciar que hoy ha sido detenida y se encuentra ahora bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos”, informó Rubio.

Cabe resaltar que actualmente la presidencia ejecutiva de GAESA está en manos de Ania Guillermina Lastres Morera, quien asumió el cargo tras la muerte de Alberto Rodríguez López-Calleja en 2022.

La captura de Adys Lastres Morera llega horas después de que este miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputara formalmente a Raúl Castro por el asesinato de cuatro ciudadanos de Estados Unidos en 1996.

GAESA es un conglomerado controlado por militares y hombres de confianza de Raúl Castro que manejan turismo, infraestructura, importaciones, puertos y hoteles. Es considerado como una especie de holding empresarial, pero con uniforme verde.