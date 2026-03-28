María Corina Machado celebra la reapertura de la sede de Vente Venezuela en Caracas: "Estamos muy cerca de lograr lo que durante décadas hemos anhelado"

Este sábado 28 de marzo en Bejucal, Caracas, se llevó a cabo la reapertura de la sede nacional del partido político Vente Venezuela de la líder democrática María Corina Machado, la cual permaneció cerrada por más de un año a causa de la persecución ejecutada por parte del régimen chavista.

Aunque Machado no pudo hacer presencia en este evento, envió un mensaje de esperanza al pueblo venezolano, al cual le aseguró que está “muy cerca la libertad”.

“Qué emoción lo que está ocurriendo hoy y, aunque no estamos allí físicamente, mi alma, mi corazón, mi espíritu en este momento están entrando junto a ustedes a nuestra querida Bejucal”, expresó la también Nobel de la Paz por medio de un video publicado en sus redes sociales.

De igual manera, la líder democrática de Venezuela señaló que la apertura de la sede nacional de su partido también es una oportunidad para “recordar, reivindicar y celebrar cada uno de los logros extraordinarios que en este lugar han pasado”.

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Asimismo, María Corina destacó el arduo trabajo que han liderado desde la inauguración de su partido Vente Venezuela, el 23 de enero del 2010, que, aunque en su momento pensó que era temporal, hasta el día de hoy se mantiene pese a las adversidades que han tenido que enfrentar.

La líder democrática de la nación caribeña envió un mensaje de esperanza al pueblo venezolano y manifestó que cada paso que han dado para alcanzar la libertad ha valido la pena y que esta se dará muy pronto.

“Hoy estamos muy cerca de lograr lo que durante años y décadas hemos anhelado, hoy podemos asegurarnos de que lo que hemos hecho ha valido la pena, todo lo que hemos invertido, lo que hemos perdido, lo que hemos sufrido, lo que hemos aprendido”, expresó Machado.

La también Nobel de la Paz reiteró que “Venezuela será libre gracias a lo que cada uno de ustedes ha hecho y lo que vamos a hacer en los días por venir”.

Finalmente, María Corina dejó claro que la “ruta está clara” para que pronto los venezolanos puedan retornar a su tierra natal para juntos “transformarla en una nación próspera, justa, alegre y luminosa”.