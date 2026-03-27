NTN24
Viernes, 27 de marzo de 2026
Viernes, 27 de marzo de 2026
Nicolás Maduro

"Fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia": conmovedor relato de activista venezolano que vio a Maduro en audiencia en EE. UU.

marzo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Carlos Peña Weffer, abogado y activista venezolano de derechos humanos, estuvo presente en la audiencia de este jueves contra Nicolás Maduro en Nueva York.

La segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York marcó un punto de inflexión para las víctimas del régimen venezolano. Al menos 20 víctimas de persecución política accedieron a la sala y presenciaron un momento histórico en la búsqueda de justicia contra la pareja acusada de liderar el denominado Cartel de los Soles.

Carlos Peña Weffer, abogado y activista venezolano de derechos humanos presente en la audiencia, calificó como “un honor” haber presenciado el juicio contra el dictador. “Como activista y defensor de los Derechos Humanos, pero, sobre todo, como venezolano, para mí fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia en donde este criminal está siendo finalmente juzgado luego de tanto daño que le hizo a millones de venezolanos y a una nación entera”, dijo.

El comportamiento de Maduro fue notablemente distinto a su actitud desafiante desde Caracas antes de su captura e incluso en relación a la primera audiencia, según relató el abogado. "La actitud de él al entrar fue bastante silenciosa, trató de pasar casi desapercibido", señaló Peña Weffer, quien agregó que Maduro "movía mucho la pierna" y se concentraba en escribir, evitando mirar al público.

o

“Saludó a su abogado diciéndole que estaba muy elegante y luego simplemente se sentó y lo que más hacía en la audiencia era escribir. Me atrevo a decir también que miró muy pocas veces al juez, estaba muy enfocado en su escritura, en sus hojas”, detalló.

“La actitud propia de este ególatra cuando mandaba a torturar y a matar es completamente distinta, ahora es un hombre vulnerable, ya no se siente invencible”, añadió.

Peña Weffer también ingresó a la audiencia junto con algunas de las víctimas del régimen de Maduro, por lo que celebró que “la justicia finalmente llegó, a pesar de que no está siendo juzgado por violación de derechos humanos”.

La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos establece conexiones directas entre Maduro, Flores y organizaciones criminales de alcance hemisférico, incluyendo el Tren de Aragua, las FARC, el ELN de Colombia y los cárteles de Sinaloa y Los Zetas de México.

o

Según la acusación, "Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín y otros miembros corruptos del régimen facilitaron el fortalecimiento y crecimiento de los grupos narcoterroristas violentos, financiando sus organizaciones con las ganancias de la cocaína".

El general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal colombiana, confirmó la solidez de las evidencias. "Me ha permitido corroborar la estrecha cooperación internacional que se ha llevado a cabo entre diferentes agencias de la región con las autoridades de los Estados Unidos", afirmó.

Por su parte, Zahir Mundaray, exdirector de la Fiscalía de Venezuela en el exilio, contextualizó la investigación y señaló que "la Revolución Bolivariana es esencialmente una mega organización criminal" y que "el narcotráfico tomó el poder" en Venezuela. Mundaray fue enfático en afirmar que la acusación revela cómo el régimen utilizó "los puertos, aeropuertos venezolanos, las autopistas, los organismos de seguridad del Estado" para actividades de narcotráfico transnacional.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

audiencia

Régimen venezolano

Nueva York

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia": conmovedor relato de activista venezolano que vio a Maduro en audiencia en EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Experto describe la masiva pérdida militar de Irán tras ataques de Estados Unidos e Israel y revela qué podría pasar en los próximos días

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Revelan lo que habría hecho Nicolás Maduro el día después tras segunda audiencia ante la justicia de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea fija meta de reducir 90% de emisiones para 2040, pero expertos piden mayor ambición

Ver más

Videos

Ver más
EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire - Comando Central EEUU
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. revela video de cómo destruyó una fortaleza iraní en segundos desde el aire

Nicolás Maduro - Foto EFE
Nicolás Maduro

"Está siendo víctima de sus propias acciones y viviendo las consecuencias de sus actos": analista sobre cambio físico de Nicolás Maduro

Foto de referencia de la Guardia Nacional Bolivariana (EFE)
Presos políticos

El indignante relato de la esposa y cuñada de dos presos políticos venezolanos que llevan 5 años privados de la libertad por no aceptar una extorsión de la Guardia Nacional Bolivariana

Abelardo de la Espriella - Foto EFE
Candidato Presidencial

"Están presionando a la gente a que vote por el Pacto Histórico a punta de fusil": candidato Abelardo de la Espriella en NTN24

Régimen de Venezuela | Fotos EFE
Presos políticos

"El sistema criminal que encabezaba Maduro no ha sido desmontado": Villca Fernández, ex preso político del régimen de Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Plan fronterizo en la región contra la migración ilegal / FOTO: Captura de pantalla
Migración ilegal

¿En qué consiste el “plan Escudo Fronterizo” propuesto por Chile y que requiere la cooperación de Ecuador, Venezuela y Colombia?

Ataques de Israel y EE. UU. contra Irán - AFP
Ataque al régimen de Irán

Funcionarios del régimen iraní advierten sobre "una lección inolvidable" y de "una guerra mental" tras ataques de EE. UU. e Israel

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Colombia

Colombia y Ecuador crean Comisión Binacional para esclarecer hallazgo de una bomba en la frontera

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Plan fronterizo en la región contra la migración ilegal / FOTO: Captura de pantalla
Migración ilegal

¿En qué consiste el “plan Escudo Fronterizo” propuesto por Chile y que requiere la cooperación de Ecuador, Venezuela y Colombia?

Ataques de Israel y EE. UU. contra Irán - AFP
Ataque al régimen de Irán

Funcionarios del régimen iraní advierten sobre "una lección inolvidable" y de "una guerra mental" tras ataques de EE. UU. e Israel

James Rodríguez | Foto: AFP
James Rodríguez

Así fue el debut de James Rodríguez en la peor derrota de la historia de su equipo el Minnesota United en la MLS

Entrenador de España, Luis de la Fuente | Foto: EFE
Fútbol

Entrenador de España propuso que se busque otra sede para disputar la Finalissima debido a los ataques que se han dado en Medio Oriente

Jugadoras selecciones Corea del Norte y Australia en la Copa Asiática Femenina 2026 - Foto: EFE
Mundial femenino

Se confirma la primera selección clasificada a la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027

Gustavo Petro, presidente de Colombia, y Daniel Noboa, presidente de Ecuador - Foto: EFE
Colombia

Colombia y Ecuador crean Comisión Binacional para esclarecer hallazgo de una bomba en la frontera

Petróleo venezolano (EFE)
Administración Trump

Venezuela reanudó las exportaciones de crudo diluido tras pausa de 15 meses, según Reuters

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre