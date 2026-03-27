"Fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia": conmovedor relato de activista venezolano que vio a Maduro en audiencia en EE. UU.

La segunda audiencia judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York marcó un punto de inflexión para las víctimas del régimen venezolano. Al menos 20 víctimas de persecución política accedieron a la sala y presenciaron un momento histórico en la búsqueda de justicia contra la pareja acusada de liderar el denominado Cartel de los Soles.

Carlos Peña Weffer, abogado y activista venezolano de derechos humanos presente en la audiencia, calificó como “un honor” haber presenciado el juicio contra el dictador. “Como activista y defensor de los Derechos Humanos, pero, sobre todo, como venezolano, para mí fue un punto de honor asistir a esta audiencia, a presenciar este acto de justicia en donde este criminal está siendo finalmente juzgado luego de tanto daño que le hizo a millones de venezolanos y a una nación entera”, dijo.

El comportamiento de Maduro fue notablemente distinto a su actitud desafiante desde Caracas antes de su captura e incluso en relación a la primera audiencia, según relató el abogado. "La actitud de él al entrar fue bastante silenciosa, trató de pasar casi desapercibido", señaló Peña Weffer, quien agregó que Maduro "movía mucho la pierna" y se concentraba en escribir, evitando mirar al público.

“Saludó a su abogado diciéndole que estaba muy elegante y luego simplemente se sentó y lo que más hacía en la audiencia era escribir. Me atrevo a decir también que miró muy pocas veces al juez, estaba muy enfocado en su escritura, en sus hojas”, detalló.

“La actitud propia de este ególatra cuando mandaba a torturar y a matar es completamente distinta, ahora es un hombre vulnerable, ya no se siente invencible”, añadió.

Peña Weffer también ingresó a la audiencia junto con algunas de las víctimas del régimen de Maduro, por lo que celebró que “la justicia finalmente llegó, a pesar de que no está siendo juzgado por violación de derechos humanos”.

La acusación presentada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos establece conexiones directas entre Maduro, Flores y organizaciones criminales de alcance hemisférico, incluyendo el Tren de Aragua, las FARC, el ELN de Colombia y los cárteles de Sinaloa y Los Zetas de México.

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Según la acusación, "Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello Rondón, Ramón Rodríguez Chacín y otros miembros corruptos del régimen facilitaron el fortalecimiento y crecimiento de los grupos narcoterroristas violentos, financiando sus organizaciones con las ganancias de la cocaína".

El general Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal colombiana, confirmó la solidez de las evidencias. "Me ha permitido corroborar la estrecha cooperación internacional que se ha llevado a cabo entre diferentes agencias de la región con las autoridades de los Estados Unidos", afirmó.

Por su parte, Zahir Mundaray, exdirector de la Fiscalía de Venezuela en el exilio, contextualizó la investigación y señaló que "la Revolución Bolivariana es esencialmente una mega organización criminal" y que "el narcotráfico tomó el poder" en Venezuela. Mundaray fue enfático en afirmar que la acusación revela cómo el régimen utilizó "los puertos, aeropuertos venezolanos, las autopistas, los organismos de seguridad del Estado" para actividades de narcotráfico transnacional.