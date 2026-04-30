Presidente de la FIFA anuncia número sin precedentes de entradas que han sido solicitadas para el Mundial

La demanda de entradas para el Mundial ha alcanzado niveles sin precedentes, dijo el jueves el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con 500 millones de solicitudes registradas hasta la fecha para el torneo ampliado a 48 equipos que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Como habrán oído, ha habido mucho debate sobre la venta de entradas para el Mundial", expresó Infantino en el Congreso de la FIFA.

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"Hemos recibido 500 millones de solicitudes de entradas. En los dos últimos Mundiales juntos, tuvimos 50 millones de solicitudes de entradas. Aquí, 500 millones", agregó.

Infantino señaló además que la FIFA ya había vendido la gran mayoría de las entradas puestas a la venta hasta el momento.

"Hemos vendido el 100% del stock que hemos sacado al mercado, lo que supone, más o menos, el 90% del stock total hasta la fecha", afirmó. "Y, por supuesto, seguimos sacando entradas al mercado", añadió.

La venta de entradas se ha convertido en un tema que ha generado polémica antes del torneo, con preocupaciones sobre la asequibilidad y el acceso para los aficionados locales.

"Hay entradas caras, sí, pero también hay entradas adicionales", mencionó Infantino, en referencia a las entradas con precios especiales que la FIFA lanzó luego de las críticas.

Buscará la reelección

Infantino, presidente de la FIFA desde 2016, confirmó el jueves que buscará un mandato más en el cargo.

La administración actual de Infantino, de cuatro años, expira el próximo año, y la FIFA planea celebrar sus elecciones presidenciales para el período 2027-2031 en el 77º Congreso de la FIFA en una fecha aún por determinar en 2027.

El periodo electoral comenzó oficialmente el jueves en el 76º Congreso que se celebra en Vancouver.

"Quiero confirmarles que seré candidato a la elección de presidente de la FIFA el próximo año", aseveró Infantino para clausurar el Congreso, según The Athletic.

El dirigente ya cuenta con un amplio respaldo para el puesto y podría presentarse sin oposición. Las confederaciones africanas y asiáticas de fútbol anunciaron el miércoles su apoyo a la candidatura de Infantino.

La Conmebol, que representa a Sudamérica, ya lo había respaldado, sumando así tres de los seis organismos rectores continentales que lo apoyan.

Infantino, de 56 años, ganó una elección especial después de que Sepp Blatter renunciara en medio de un escándalo de corrupción.

Completó el resto del mandato de Blatter (2016-2019) y el Consejo de Gobierno de la FIFA le confirmó a Infantino que esos años no contarían para su límite de tres mandatos.