NTN24
Jueves, 30 de abril de 2026
Jueves, 30 de abril de 2026
Mundial 2026

Presidente de la FIFA anuncia número sin precedentes de entradas que han sido solicitadas para el Mundial

abril 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Gianni Infantino - Foto EFE
Gianni Infantino - Foto EFE
Infantino contó también que buscará ampliar su mandato como presidente del ente rector del fútbol.

La demanda de entradas para el Mundial ha alcanzado niveles sin precedentes, dijo el jueves el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con 500 millones de solicitudes registradas hasta la fecha para el torneo ampliado a 48 equipos que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México.

"Como habrán oído, ha habido mucho debate sobre la venta de entradas para el Mundial", expresó Infantino en el Congreso de la FIFA.

o

"Hemos recibido 500 millones de solicitudes de entradas. En los dos últimos Mundiales juntos, tuvimos 50 millones de solicitudes de entradas. Aquí, 500 millones", agregó.

Infantino señaló además que la FIFA ya había vendido la gran mayoría de las entradas puestas a la venta hasta el momento.

"Hemos vendido el 100% del stock que hemos sacado al mercado, lo que supone, más o menos, el 90% del stock total hasta la fecha", afirmó. "Y, por supuesto, seguimos sacando entradas al mercado", añadió.

La venta de entradas se ha convertido en un tema que ha generado polémica antes del torneo, con preocupaciones sobre la asequibilidad y el acceso para los aficionados locales.

"Hay entradas caras, sí, pero también hay entradas adicionales", mencionó Infantino, en referencia a las entradas con precios especiales que la FIFA lanzó luego de las críticas.

Buscará la reelección

Infantino, presidente de la FIFA desde 2016, confirmó el jueves que buscará un mandato más en el cargo.

La administración actual de Infantino, de cuatro años, expira el próximo año, y la FIFA planea celebrar sus elecciones presidenciales para el período 2027-2031 en el 77º Congreso de la FIFA en una fecha aún por determinar en 2027.

El periodo electoral comenzó oficialmente el jueves en el 76º Congreso que se celebra en Vancouver.

"Quiero confirmarles que seré candidato a la elección de presidente de la FIFA el próximo año", aseveró Infantino para clausurar el Congreso, según The Athletic.

El dirigente ya cuenta con un amplio respaldo para el puesto y podría presentarse sin oposición. Las confederaciones africanas y asiáticas de fútbol anunciaron el miércoles su apoyo a la candidatura de Infantino.

La Conmebol, que representa a Sudamérica, ya lo había respaldado, sumando así tres de los seis organismos rectores continentales que lo apoyan.

Infantino, de 56 años, ganó una elección especial después de que Sepp Blatter renunciara en medio de un escándalo de corrupción.

o

Completó el resto del mandato de Blatter (2016-2019) y el Consejo de Gobierno de la FIFA le confirmó a Infantino que esos años no contarían para su límite de tres mandatos.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Gianni Infantino

FIFA

Copa del Mundo

Canadá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Estudio revela el nivel de desgaste de la capacidad militar del régimen de Irán tras ataques de Estados Unidos: "Ya no tiene cómo defender lo poco que le queda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Está funcionando como la administración lo planificó, pero la única opción es que culmine con elecciones": Diaz-Balart a NTN24 sobre plan de tres fases de EE. UU. en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Cuando hablaba con él, comencé a temblar": periodista relata indignada su encuentro con Plasencia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Tenemos que tener elecciones en Venezuela este año”: Jorge Tuto Quiroga, expresidente de Bolivia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Carrera Árboles para Mi País: deporte, naturaleza y siembra en un solo evento

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Félix Plasencia

"Tonterías": indignante respuesta de Félix Plasencia, representante del régimen en EE. UU., sobre presos políticos en Venezuela

Foto de referencia: Canva
Oro

EE. UU. ha estado utilizando oro ilegal de cárteles colombianos para fabricar sus monedas: graves revelaciones del New York Times

Ataques de EE. UU. contra el régimen de Irán - Fotos: EFE
Régimen de Irán

Estudio revela el nivel de desgaste de la capacidad militar del régimen de Irán tras ataques de Estados Unidos: "Ya no tiene cómo defender lo poco que le queda"

Marcha del Día del Trabajo en Venezuela / FOTO: EFE
Día del Trabajo

Así será la marcha del 1 de mayo en Venezuela por mejores condiciones laborales: “El salario está prácticamente desaparecido”

Juan Pablo Guanipa (EFE)
Juan Pablo Guanipa

Juan Pablo Guanipa le pidió a Marco Rubio acelerar la transición en Venezuela e insistió que María Corina Machado debe volver pronto a su país

Más de Deportes

Ver más
Amistoso internacional entre Brasil y Corea del Sur - Foto: EFE
Mundial 2026

Confirman grave lesión de goleador de selección sudamericana y es duda para el Mundial 2026

Álvaro Arbeloa, entrenador de fútbol - Foto: EFE
Real Madrid

"El que no crea se puede quedar aquí": DT del Real Madrid lanza pulla a los fanáticos escépticos del conjunto 'merengue'

René Higuita, exarquero de la Selección Colombia - Foto: AFP
René Higuita

“Hoy se va mi padre, pero no se va la lección”: emotivo mensaje con el que René Higuita despidió a su padre

Opinión

Ver más
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La democracia invisible

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
La doctora Sandra Lee sufrió un accidente cerebrovascular mientras grababa su programa / FOTO: Instagram @drsandralee
Salud

La doctora Sandra Lee del programa 'Dr. Pimple Popper: Breaking Out' sufrió un accidente cerebrovascular en plena grabación

Seguridad en Washington - Foto AFP
Washington

Experto en seguridad analiza intento de asesinato contra el presidente Trump en Washington: ¿hubo fallas en la seguridad?

Universidad de Stanford - EFE
Universidad

Rusia incluyó en su lista negra a reconocida universidad de EE. UU. de la que han egresado 36 ganadores del Premio Nobel

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Trump anunció que el régimen de Irán solicitó a Estados Unidos un alto al fuego y reveló las condiciones bajo las que consideraría la petición

Ataques contra drones del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Comando Central de EE. UU. muestra con un video cómo intercepta y ataca drones del régimen iraní

Pete Hegseth - EFE
Pete Hegseth

Secretario de Guerra Pete Hegseth se prepara para dar explicaciones ante el Congreso sobre la situación en Irán

Amistoso internacional entre Brasil y Corea del Sur - Foto: EFE
Mundial 2026

Confirman grave lesión de goleador de selección sudamericana y es duda para el Mundial 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre