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Domingo, 19 de abril de 2026
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Tiroteo masivo en Luisiana, Estados Unidos, deja al menos ocho niños muertos

abril 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Tiroteo masivo en Luisiana, Estados Unidos, deja al menos ocho niños muertos - AFP
Tiroteo masivo en Luisiana, Estados Unidos, deja al menos ocho niños muertos - AFP
El autor de los disparos, cuya identidad no fue revelada de inmediato, murió abatido por la policía tras una persecución automovilística, informaron las autoridades.

Al menos ocho niños murieron en una serie de tiroteos ocurridos a primera hora de este domingo en el estado de Luisiana, en el sur de Estados Unidos, en lo que, según la policía, parece haber sido un incidente de violencia doméstica.

El autor de los disparos, cuya identidad no fue revelada de inmediato, murió abatido por la policía tras una persecución automovilística, informaron las autoridades.

"Es una escena del crimen bastante extensa que abarca dos residencias", declaró en una conferencia de prensa el agente de policía Chris Bordelon, añadiendo que una tercera vivienda también estaba siendo inspeccionada por los investigadores.

El incidente tuvo lugar en la ciudad de Shreveport, en el noroeste de Luisiana. Las edades de las víctimas oscilaban entre uno y 14 años, precisó Bordelon.

"Algunos de los niños que se encontraban en el interior eran descendientes" del tirador, agregó.

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Otras dos personas resultaron heridas por disparos, aunque su estado de salud no se dio a conocer de inmediato.

El sospechoso robó un vehículo y huyó antes de que los agentes abrieran fuego y lo abatieran.

"Creemos que fue el único individuo que efectuó disparos en estos lugares", afirmó Bordelon, calificando el incidente como un "altercado doméstico".

Cabe señalar que Estados Unidos, donde las armas de fuego son de fácil acceso, es escenario frecuente de violencia armada, con miles de personas que pierden la vida cada año.

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