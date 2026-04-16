"Soy inocente": médico de Diego Maradona declara ante tribunal de Argentina

El médico personal de Diego Maradona, quien enfrenta un segundo juicio por la muerte del legendario futbolista en 2020, declaró el jueves ante el tribunal su inocencia.

"Quiero decir que soy inocente y que lamento profundamente su muerte", dijo el neurocirujano Leopoldo Luque sobre el fallecimiento de Maradona a los 60 años, mientras se recuperaba en su casa de una cirugía por un coágulo cerebral.

Luque está siendo juzgado junto con otros seis profesionales médicos, acusados de negligencia grave que causó la muerte de Maradona.

El legendario futbolista falleció de insuficiencia cardíaca y edema pulmonar agudo, una afección en la que se acumula líquido en los pulmones, dos semanas después de la cirugía.

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El primer juicio por su muerte fue anulado de forma sensacional el año pasado, tras dos meses y medio, luego de que se revelara que uno de los jueces había participado en un documental clandestino sobre el caso.

El nuevo juicio en San Isidro, un suburbio al norte de Buenos Aires, cerca del lugar donde murió Maradona, comenzó el martes con un nuevo panel de tres jueces.

El fiscal Patricio Ferrari acusó al equipo médico de Maradona de ser un grupo de aficionados que cometieron todo tipo de omisiones, lo que resultó en condiciones que calificó de "crueles".

Los acusados argumentan que Maradona, quien llevaba una vida disipada y luchaba contra las adicciones a la cocaína y el alcohol, murió por causas naturales.

Los acusados se enfrentan a penas de prisión de entre ocho y veinticinco años si son declarados culpables.