Revelan imagen e identidad del supuesto infiltrado del régimen de Venezuela enviado por el hijo de Maduro a la segunda audiencia de su padre en Nueva York

NTN24 conoció este viernes la identidad del abogado del régimen de Venezuela que habría sido enviado por el hijo de Nicolás Maduro, Nicolás Maduro Guerra, conocido como 'Nicolasito', a la segunda audiencia de su padre y de Cilia Flores en Nueva York.

Luego de consultar directamente a dos fuentes, al activista y exprisionero político venezolano Pedro Rojas, y a David Cárdenas, también activista venezolano perseguido por el régimen de Venezuela, se supo que la persona que habría estado en el Tribunal del Distrito Sur durante la audiencia es identificada como Juan Pablo Montiel.

Cárdenas, quien estuvo presente en la segunda audiencia de Maduro y Flores este jueves, habló CON NTN24 sobre la presencia en la corte y la interacción que sostuvo con Montiel, quien tendría un fuerte vínculo con el régimen madurista y habría sido enviado por 'Nicolasito' desde Caracas hasta Nueva York.

"Había una persona que yo en particular conocí, ahí no sabía que realmente tenía lazos con el régimen de Nicolás Maduro e incluso con la dictadura de Delcy (Rodríguez), sin embargo, cuando él me dijo su nombre yo le pregunté '¿Y tú dónde vives acá?' y él me dijo 'No, yo llegué en la mañana, solamente vengo a la corte y me regreso en la tarde'", contó Cárdenas.

El activista aseguró que dicha respuesta le pareció "muy extraña" por lo que después, dialogando con otros colegas, comenzaron a "armar un rompecabezas" con una investigación que también se hizo desde Venezuela y concluyeron que Cárdenas había sido enviado por el régimen venezolano hasta Nueva York.

"Es una persona muy muy muy allegada al régimen de Nicolás Maduro, muy muy cercana a 'Nicolasito', el hijo de Nicolás Maduro, su nombre es Juan Pablo Montiel y realmente es preocupante que la administración del presidente Donald Trump deje libremente que puedan entrar este tipo de personas, (…) nos sentimos en este momento un poco vulnerables", contó Cárdenas.

La presencia de dicho abogado en Nueva York, de acuerdo con las fuentes consultadas por NTN24, estaría relacionada con la intención del régimen de Venezuela de obtener información de una fuente confiable sobre lo ocurrido en el caso de Nicolás Maduro y Cilia Flores.

El régimen "tiene un desconocimiento total de lo que está sucediendo verdaderamente en la corte. También es el temor de Nicolás Maduro Guerra de estar siendo señalado por muchos de estos delitos, donde sabemos que hay muchas pruebas contra él (…) han querido acceder a lo que no se puede acceder de manera pública, poderlo presenciar", dijo Rojas a NTN24 más temprano.