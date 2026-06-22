Nuevo mensaje de Trump sobre la victoria de De la Espriella: "Felicitaciones al Tigre, fue un honor respaldarlo; espero que trabajemos juntos"

El presidente Donald Trump se pronunció sobre la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de Colombia.

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Mediante su plataforma digital, Truth Social, el mandatario de la Unión Americana hizo énfasis en la relación de Colombia y Estados Unidos.

"¡Felicitaciones al 'Tigre' Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente de Colombia!", escribió el gobernante republicano.

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"Fue un gran honor respaldarlo y espero que trabajemos juntos para construir una relación poderosa entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países", acotó.

El pasado domingo, en una apretada segunda vuelta electoral, el ‘outsider’ Abelardo de la Espriella resultó ganador de dicha ronda presidencial al imponerse sobre el izquierdista Iván Cepeda.

En el balotaje desde este domingo, De la Espriella obtuvo más de 12 millones de votos y se impuso por un corto margen sobre su rival.

De La Espriella, reconocido por su trabajo como abogado, no cuenta con experiencia en cargos de elección popular; sin embargo, su campaña creció rápidamente desde que el 17 de julio de 2025 anunció que quería convertirse en presidente al presentar su comité de firmas ante la Registraduría.

Ante su victoria en primera vuelta el pasado 31 de mayo, el ahora presidente electo ha recibido el apoyo internacional de múltiples líderes mundiales, como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El titular de la Casa Blanca calificó el 2 de junio al candidato como un “líder inteligente, fuerte y tenaz”.

“Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas, ¡y restaurar el orden público!”, manifestó Trump.

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tomará posesión del cargo el próximo viernes 7 de agosto de 2026 por un período de cuatro años.