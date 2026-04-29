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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Lesión

Estrella mundial se lesionó en el partido entre el PSG y el Bayern Múnich y será baja por "varias semanas" a un mes del Mundial

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores del PSG y del Bayern Munich (EFE)
Jugadores del PSG y del Bayern Munich (EFE)
El delantero colombiano Luis Díaz, cabe recordar, fue uno de los protagonistas en el partido por la ida de las semifinales de la Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich.

El defensa del PSG, el marroquí Achraf Hakimi, se perderá la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de Europa, la próxima semana ante el Bayern Múnich, por una lesión en el muslo derecho, anunció el club francés este miércoles.

Este percance físico, que le tendrá fuera del terreno de juego "las próximas semanas", arroja además dudas sobre las perspectivas de Hakimi para el Mundial 2026, que empezará el 11 de junio, donde está llamado a ser el líder de Marruecos.

El lateral marroquí se dañó en la parte trasera del muslo derecho en los últimos minutos de la espectacular ida de semifinales de la Champions, en la que el PSG ganó 5 a 4 al Bayern Múnich el martes en París.

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Su equipo ya había realizado todos los cambios y Hakimi terminó el encuentro a pesar de su lesión.

El delantero colombiano Luis Díaz, cabe recordar, fue uno de los protagonistas en el partido por la ida de las semifinales de la Champions League entre el PSG y el Bayern Múnich. Marcó uno de los cuatro goles del cuadro alemán que sigue dando de qué hablar pese al paso de las horas del impresionante juego que se saldó con un 5 a 4 a favor de los franceses.

La anotación de Díaz, la cuarta del Bayern y clave para el partido de vuelta, dejó asombrados a quienes veían en directo el compromiso.

El colombiano, en una escena de película, acomodó un pase elevado del británico Harry Kane con un monumental taco tras lo que movió su cintura para dejar totalmente descolocado al brasileño Marquinhos y poder disparar al arco del PSG.

“Esto no se aprende en una academia. Se aprende en la calle, en la arena. Y en Sudamérica. Un fútbol endémico que solo brota de este lado del mar”, expresó la reconocida cuenta especializada en fútbol Goles en Directo en uno de los muchos comentarios de fanáticos cargados de elogios al gol de Díaz.

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El primer asalto del pulso entre PSG y Bayern no decepcionó las altas expectativas generadas y tuvo goles, alternativas, emoción y, sobre todo, sabor a gran noche europea de fútbol.

El duelo de vuelta de la próxima semana en Múnich decidirá el dueño de un boleto para la final del 30 de mayo en Budapest, que también buscan Atlético de Madrid y Arsenal, que disputan este miércoles la ida de su semifinal en la capital española.

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