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Panamá

Aerolínea latinoamericana reveló impresionante cifra por la que compró 60 aviones Boeing 737 MAX

abril 28, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión | Foto EFE
Avión | Foto EFE
El presidente José Raúl Mulino indicó durante la firma que esta "compra histórica" refleja la "solidez, visión de crecimiento y liderazgo" regional de Copa.

La aerolínea panameña Copa anunció este martes la compra de 60 aviones Boeing 737 MAX por unos 13.500 millones de dólares, que se sumarán a otros 40 ya en proceso de entrega.

El director ejecutivo de la compañía, Pedro Heilbron, dijo durante la firma del acuerdo en la capital panameña que estas adquisiciones permitirán a Copa Airlines elevar su flota a 200 aeronaves en 2034.

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"Representa un paso importante para seguir fortaleciendo la operación y la conectividad que brindamos" desde Panamá a toda la región, dijo Heilbron, al formalizar el trato con representantes de Boeing y GE Aerospace.

"Incorporar nuevas aeronaves será clave para seguir ampliando nuestra operación y red de destinos", agregó. La empresa opera más de 80 rutas en una treintena de países.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, indicó durante la firma que esta "compra histórica" refleja la "solidez, visión de crecimiento y liderazgo" regional de Copa.

Mulino recordó que Panamá trabaja en la ampliación del aeropuerto internacional de Tocumen, el principal del país, para adaptarlo a los requerimientos que generará la llegada de las nuevas aeronaves.

La primera etapa de estas obras está pensada para albergar los 40 Boeing 737 comprados previamente por Copa y que "están en período de entrega".

"Ahora estos nuevos 60 aviones implican la planificación de una nueva etapa de adaptación para que nuestro aeropuerto acompañe el crecimiento del Hub de las Américas, que contará con ambas pistas renovadas que mejorarán la operación y seguridad aeroportuaria", destacó el mandatario.

El Hub de las Américas es el centro estratégico de conectividad aérea y logística de Panamá, que funciona en el aeropuerto de Tocumen.

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