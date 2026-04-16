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Jueves, 16 de abril de 2026
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Salud

La doctora Sandra Lee del programa 'Dr. Pimple Popper: Breaking Out' sufrió un accidente cerebrovascular en plena grabación

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
La doctora Sandra Lee sufrió un accidente cerebrovascular mientras grababa su programa / FOTO: Instagram @drsandralee
La doctora Sandra Lee sufrió un accidente cerebrovascular mientras grababa su programa / FOTO: Instagram @drsandralee
La reconocida dermatóloga relató que cuando llegaron los síntomas, no prestó atención porque los confundió con un malestar pasajero.

La reconocida doctora Sandra Lee, mejor conocida como “Dr. Pimple Popper” por su participación en el programa ‘Dr. Pimple Popper: Breaking Out’ reveló en una entrevista que sufrió un accidente cerebrovascular en plena grabación en el mes de noviembre y habló de su diagnóstico.

En una entrevista con People, la dermatóloga habló de los síntomas que tuvo previo a lo sucedido, pero que confundió con un malestar pasajero: “Ocurrió mientras estaba filmando el programa. Tuve lo que pensé que era un sofoco. Empecé a sudar mucho y no me sentía como yo misma”.

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Lee prosiguió con su relató y señaló que tras finalizar la jornada de grabación se dirigió a casa de sus padres donde los síntomas continuaron y esa misma noche tuvo dificultades para dormir. Además, agregó que comenzó a ver cambios en su movilidad.

“Me di cuenta de que me costaba bajar las escaleras y al día siguiente movía la mano y se me doblaba lentamente. Asimismo, noté que me costaba mucho articular y hablar”, aseveró la reconocida dermatóloga.

Siguiendo con la entrevista, la doctora indicó que su padre fue quien le dijo que debía irse a urgencias, ya que no la veía bien, y fue allí donde le revelaron que estaba sufriendo un accidente cerebrovascular: “Entonces mi padre me dijo que tenía que ir a urgencias, me hicieron una resonancia magnética y se reveló que había sufrido un accidente cerebrovascular isquémico”.

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“Fue un shock. Como médica no podía negar que tenía dificultad para hablar y debilidad en un lado, pero pensaba: ‘Esto es un sueño, ¿verdad?’. Lo que ocurrió esencialmente es que una parte de mi cerebro murió”, explicó.

Debido al delicado diagnóstico, la doctora Sandra Lee tuvo que parar las grabaciones de su programa durante dos meses y comenzar las sesiones de fisioterapia, también está medicada con anticoagulantes.

Aunque todavía sigue siendo monitoreada por sus fisioterapeutas, la dermatóloga siente que ya casi está recuperada y que su vida está regresando a la normalidad.

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