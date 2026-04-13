“Hoy se va mi padre, pero no se va la lección”: emotivo mensaje con el que René Higuita despidió a su padre

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, el histórico arquero de la selección Colombia, René Higuita, dio a conocer que su padre, Juan Antonio Zapata, falleció.

Siendo consciente de que todos podemos cometer errores en la vida, las palabras de Higuita hacia su progenitor están marcadas por el perdón, el amor y la reconciliación.

"Hoy despido a mi padre… no desde el rencor, sino desde la paz. Perdonar es decidir que el pasado no va a definir tu corazón”, escribió el ahora entrenador de arqueros de Atlético Nacional.

El exguardameta de la “Tricolor” dejó ver que, aunque la relación con su padre estuvo fragmentada durante un tiempo, se dieron la oportunidad de encontrarse y desde el amor sanar aquellas heridas del pasado. Esto teniendo en cuenta que su progenitor no hizo parte de su infacia y varios momentos importantes de su vida.

“Entendí que todos fallamos, que todos somos humanos, y que el amor —aunque llegue tarde— sigue siendo amor”, agregó.

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En medio de su despedida, René Higuita a su padre envió un mensaje para todos aquellos que viven o han vivido una situación similar, para que se den la oportunidad de perdonar.

"Hoy se va mi padre, pero no se va la lección. Se queda conmigo y con todos los que necesiten escuchar esto: sí se puede perdonar… incluso cuando dolió profundo. “Sí se puede sanar… incluso cuando parecía imposible”, dijo Higuita.

“Porque al final, el perdón no es un regalo para quien se va… es libertad para quien se queda”, sentenció.

Ante la dolorosa situación, Atlético Nacional se solidarizó con la leyenda del arco verdolaga, quien enfrenta la pérdida de su progenitor, Juan Antonio Zapata Muñoz.

"En este difícil momento extendemos un mensaje de solidaridad, respeto y acompañamiento a Rene, a su familia y a sus seres queridos. Sabemos que no hay palabras para aliviar la ausencia de un ser tan importante, pero confiamos en que el amor, los recuerdos y el legado compartido serán siempre un refugio”, manifestó la escuadra verde de Antioquia por medio de un comunicado.