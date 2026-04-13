Donald Trump publica polémica imagen personificando a Jesucristo tras criticar al papa León XIV

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó este lunes una imagen de él mismo personificando a Jesucristo horas después de los mensajes que propinó en contra del papa León XIV a quien calificó como “débil con el crimen”.

En la imagen publicada en la red social Truth Social se observa a Trump con una túnica blanca y roja llevando a cabo un acto de sanidad hacia un hombre enfermo que aparece recostado sobre una cama.

A su vez, aparecen varias personas a su alrededor, entre militares y trabajadores de la salud, rindiéndole pleitesía.

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La imagen, creada con inteligencia artificial, ha generado todo tipo de reacciones dado el contexto de enfrentamiento con el máximo jerarca de la Iglesia Católica.

Este domingo, Donald Trump respondió a León XIV, quien pidió poner fin a la guerra en el mundo dados los últimos acontecimientos con el régimen de Irán.

“El papa León es débil en materia de delincuencia y terrible en política exterior. Habla del ‘miedo’ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas tuvieron durante la covid cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todos los demás por celebrar servicios religiosos, incluso al aire libre y manteniendo una distancia de tres o incluso seis metros. Me gusta mucho más su hermano Louis que él, porque Louis es todo MAGA. ¡Él lo entiende, y Leo no!”, escribió Trump en Truth Social.

Además, afirmó que quiere “un papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a sus presos, incluyendo asesinos, narcotraficantes y criminales, en nuestro país”.

Incluso, el presidente norteamericano sostuvo que, si él no hubiera sido elegido jefe de Estado, “León no estaría en el Vaticano”.

“Desafortunadamente, la debilidad de León contra el crimen y contra las armas nucleares no me convence, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, uno de los que querían que se arrestara a feligreses y clérigos”, añadió.