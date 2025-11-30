NTN24
Domingo, 30 de noviembre de 2025
Inundaciones

Más de 900 muertos han dejado las catastróficas inundaciones en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka

noviembre 30, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Indonesia es el páis más afectado con más de 400 muertos, le sigue Sri Lanka con más de 300, Tailandia con más de 150 y Malasia con menor cantidad.

El balance de las catastróficas inundaciones que golpearon en los últimos días Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka aumentó este domingo y las autoridades reportaron más de 900 muertos y cientos de desaparecidos.

Las autoridades de estos países asiáticos intentan despejar las carreteras y retirar los escombros para encontrar a las personas desaparecidas tras las lluvias torrenciales, crecidas repentinas y deslizamientos de tierra.

Indonesia, el país más afectado, lamenta la muerte de al menos 442 personas, mientras que otras 402 siguen desaparecidas, según un balance de la agencia de gestión de catástrofes.

El Centro de Gestión de Catástrofes de Sri Lanka indicó el domingo que al menos 334 personas perdieron la vida tras una semana de fuertes lluvias provocadas por el ciclón Ditwah, mientras que otras 400 están desaparecidas.

En Tailandia, donde al menos 162 personas murieron debido a una de las peores inundaciones de la década, las autoridades siguen distribuyendo ayuda a decenas de miles de damnificados que quedaron sin hogar.

En Malasia, las inundaciones que sumergieron amplias zonas del estado septentrional de Perlis, dejaron dos muertos.

En Indonesia, las autoridades desplegaron dos buques de guerra cerca de Yakarta para entregar ayuda, ya que hay al menos dos ciudades de la isla de Sumatra, la más afectada del país, que siguen aisladas este domingo.

En Tailandia, las autoridades seguían buscando a los numerosos desaparecidos y el gobierno implementó medidas de ayuda para las personas afectadas por las inundaciones, entre ellas una compensación de hasta dos millones de bats (62.000 dólares) para los hogares que perdieron a miembros del grupo familiar.

Sri Lanka pidió ayuda internacional para los cerca de 833.000 desplazados, a los que se suman 122.000 personas acogidas en refugios temporales.

Según las autoridades, aproximadamente un tercio de la población sigue sin electricidad ni agua corriente.

Se trata de la peor catástrofe natural que ha sufrido el país desde 2017, cuando inundaciones y deslizamientos de tierra causaron la muerte de más de 200 personas.

El cambio climático ha afectado a los patrones de las tormentas, incluida la duración y la intensidad de las lluvias, que son más abundantes, con crecidas repentinas y ráfagas de viento más fuertes.

