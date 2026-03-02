NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
El Mencho

Flores sin firma, música regional y presencia militar: así fue la despedida de alias 'El Mencho', exlíder del Cartel Jalisco Nueva Generación

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Funeral del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho' - Fotos: AFP
Considerado el narcotraficante más buscado de México, Nemesio Oseguera murió el pasado 22 de febrero.

Entre arreglos florales enviados sin remitente, acordes de música regional y un amplio despliegue de fuerzas federales, se realizó el sepelio del narcotraficante mexicano Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, fallecido días atrás durante un operativo oficial.

El cuerpo del exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue colocado en un ataúd dorado.

A diferencia de otros capos enterrados en ostentosos mausoleos, Oseguera fue sepultado en una tumba sencilla a nivel del suelo, dentro de un cementerio moderno ubicado cerca de una instalación militar.

La Fiscalía General entregó el cadáver a la familia el sábado. Sus allegados decidieron trasladarlo desde Ciudad de México hasta Guadalajara para velarlo y enterrarlo en el municipio de Zapopan.

Vestidos de negro y con gafas oscuras (lentes de sol) los familiares del capo de la droga acompañaron la carroza blanca que transportaba el féretro, escoltada por vehículos del Ejército.

Desde el domingo, la funeraria encargada del servicio estuvo rodeada por militares, elementos de la Guardia Nacional y policías, quienes interrogaban a cualquier persona que intentara acercarse.

Algunos de esos arreglos florales tenían forma de cruces, otros representaban alas de ángel hechas con rosas rojas, e incluso destacó uno de gran tamaño con figura de gallo, en alusión a la afición del capo por las peleas de estas aves.

Considerado el narcotraficante más buscado de México, con una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por Estados Unidos, Oseguera murió tras resultar herido en un operativo sorpresa efectuado el 22 de febrero en un club campestre de Tapalpa, Jalisco.

En el mismo operativo en el que murió 'El Mencho’, también murieron otros integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación.

