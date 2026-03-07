Magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia explica qué es lo que necesita el país para tener "un equilibrio"

Adriana Consuelo López, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia (CSJ), habló en el programa Mujeres de Ataque de NTN24 sobre lo que considera, desde su posición, que necesita el país para lograr lo que denominó como "un equilibrio".

"Algo de lo que he aprendido por la experiencia trasegada es la autonomía. Definitivamente para un Estado como el nuestro se requiere de la justicia, jueces autónomos, que no estén politizados, que realmente estén en su despacho decidiendo un caso sin importar quién es el abogado o la parte, temas económicos involucrados, sino realmente poder entregar derechos", mencionó López.

"Yo creo que parte, por lo que yo llego y a lo que quiero contribuir es todo este tema que los magistrados de la Corte, de esta Corte digamos de los últimos cinco años han venido defendiendo a ultranza y es esa autonomía, esa independencia. Impedir que la Corte se permee con temas políticos y creo que eso es lo que hace un buen juez y es lo que necesita este país para tener un equilibrio", expuso.

López también habló en Mujeres de Ataque sobre el camino que ha recorrido para llegar a su actual cargo y explicó, que, desde muy joven, siempre intentaba ser justa desde pequeños escenarios.

"Me di cuenta cuando asumí el cargo que mi vida completa la dediqué y la trabajé para llegar a esa altísima dignidad. Soy una defensora ultranza de los jueces de la judicatura, me parecen unos superhéroes, así siempre los he denominado, que hay veces con pocos recursos y muchas veces son la única autoridad que hay en un pueblo, quienes representan a un Estado y quienes son a primera mano la garantía para los derechos de las personas de a pie", mencionó López.

La magistrada considera que su padre, Hernán Fabio López Blanco, profesor de la Universidad Externado y de la Universidad de los Andes, ha tenido una influencia fundamental en su carrera. "Él dice que desde que yo era chiquita siempre tuve, digamos, un tema muy fuerte con lo que era justo, con darle a cada cual lo que le correspondía. Y crecí pues, alrededor de esto", contó.