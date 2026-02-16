NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Lunes, 16 de febrero de 2026
James Rodríguez

Este sería el salario de James Rodríguez y Lionel Messi en la MLS: ¿cuánto ganan?

febrero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
James Rodríguez y Lionel Messi - EFE
James Rodríguez y Lionel Messi - EFE
Después de estar varios meses sin equipo, el capitán de la Selección Colombia se unió a Minnesota United con un contrato de seis meses, con posibilidad de extensión por un año adicional.

La llegada de James Rodríguez a la MLS ha generado debate sobre los salarios de los grandes jugadores sudamericanos en el fútbol de Estados Unidos.

o

Después de estar varios meses sin equipo, el capitán de la Selección Colombia se unió a Minnesota United con un contrato de seis meses, con posibilidad de extensión por un año adicional.

Según informó BeIN Sports, el jugador acordó un salario cercano a los 5 millones de dólares por el periodo inicial de su contrato.

Aunque su salario es notable, James Rodríguez no está entre los más altos de la MLS y ocupa alrededor del puesto 21, lejos de Messi, que encabeza la lista.

De acuerdo con datos del portal especializado Capology, Lionel Messi percibe 36 millones de dólares anuales por lo que gana 31 millones de dólares más que James Rodríguez en el fútbol de EE. UU.

Con ello, el deportista argentino factura siete veces más de lo que recibe el colombiano. Además de Messi, otros deportistas destacan por sus elevados ingresos en el futbol internacional.

Los 10 jugadores mejor pagados en la MLS:

1. Lionel Messi 36 millones de dólares
2. Heung-min Son 20,7 millones de dólares
3. Hirving Lozano 18,1 millones de dólares
4. Nicolás Fernández 14,6 millones de dólares
5. Miguel Almirón 12,1 millones de dólares
6. Kevin Denkey 11,4 millones de dólares
7. Emmanuel Latte Lath 10,6 millones de dólares
8. Riqui Puig 10,2 millones de dólares
9. Jonathan Bamba 10 millones de dólares
10. Brandon Vásquez 9,6 millones de dólares

Temas relacionados:

James Rodríguez

Lionel Messi

MLS

Salario

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las cadenas no me las quito hasta que me levante y pueda decir que nos los entregaron a todos, porque allí no puede quedar nadie": familiar de presa política que protesta frente al Centro de detención Zona 7 en Caracas

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están en una celda 2x2 con solo una cama de cemento y una letrina": denuncian crudas condiciones en las que se encuentran recluidos los presos políticos en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos sentimos engañados y burlados porque se hizo una promesa que no se cumplió": familiares de presos políticos en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Polémica flotilla de activistas busca llevar "ayuda humanitaria a Cuba"; la presencia de la hija de Raúl Castro provoca rechazo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos mantienen prostesta en la cárcel zona 7 de Caracas - Foto EFE
Presos políticos en Venezuela

Así está la situación en la cárcel Zona 7 en medio de huelga de hambre de familiares y presos políticos: desgaste físico, incertidumbre, pero al mismo tiempo resistencia

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez - EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Experto denuncia que hay "10 o 12 maneras de excarcelar de manera muy rápida" pero el régimen venezolano escogió "el camino más largo" para ganar tiempo

Foto: EFE
España

Por primera vez España superó los 10 millones de habitantes nacidos en el extranjero: un 20.2% de la población

Asamblea Naciona afin al régimen venezolano | Foto: AFP
Ley de Amnistía

"El artículo 7 ya tenía problemas, está convirtiendo a quienes son víctimas en culpables": diputado Luis Florido analiza ley de Amnistía en Venezuela

Presos políticos. (EFE)
Presos políticos

"Lo mandaron a sótanos llamados inframundo": familiares de presos en huelga de hambre en Venezuela

Más de Deportes

Ver más
Selección de Venezuela celebra el triunfo ante Bolivia en la Copa América femenina 2025 - Foto: EFE
Fútbol femenino

Jugadora de La Vinotinto reveló cómo fue abusada sexualmente por un entrenador de la selección cuando ella era menor de edad; Deyna Castellanos reaccionó

Partido de Champions League. (AFP)
Tottenham

Club que aseguró su cupo en los octavos de final de la Champions League despidió a su técnico tras dura derrota

Jhon Durán | Foto: AFP
Jhon Jader Durán

Presidente del Al Nassr se fue en lanza en ristre contra Jhon Durán y aseguró que su comportamiento en el club fue "poco profesional"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Perkins Rocha, Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos han sido excarcelados / FOTO: Captura de pantalla
Excarcelaciones en Venezuela

Perkins Rocha, Dignora Hernández, María Oropeza y Cathy Ramos han sido excarcelados en Venezuela

Gustavo Petro, presidente de Colombia. (EFE)
Gustavo Petro

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Captura de Nicolás Maduro - AFP
Maduro capturado

"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

El cantante puertorriqueño Bad Bunny se presenta durante un concierto de su gira mundial 'Debí tirar más fotos' en Lima, Perú.-Foto: EFE
Bad Bunny

“El mundo bailará”: así es el tráiler del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026 con Bad Bunny como estrella principal

Donald Trump y Claudia - Fotos AFP
Acuerdo comercial

Expertos analizan la actual relación entre México y Estados Unidos en cuanto al acuerdo comercial T-MEC

Agentes de ICE en Minéapolis - Foto: EFE
Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad de EE. UU. se expone a un eventual cierre en los próximos días si no hay un acuerdo entre republicanos y demócratas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre