Este sería el salario de James Rodríguez y Lionel Messi en la MLS: ¿cuánto ganan?

La llegada de James Rodríguez a la MLS ha generado debate sobre los salarios de los grandes jugadores sudamericanos en el fútbol de Estados Unidos.

Después de estar varios meses sin equipo, el capitán de la Selección Colombia se unió a Minnesota United con un contrato de seis meses, con posibilidad de extensión por un año adicional.

Según informó BeIN Sports, el jugador acordó un salario cercano a los 5 millones de dólares por el periodo inicial de su contrato.

Aunque su salario es notable, James Rodríguez no está entre los más altos de la MLS y ocupa alrededor del puesto 21, lejos de Messi, que encabeza la lista.

De acuerdo con datos del portal especializado Capology, Lionel Messi percibe 36 millones de dólares anuales por lo que gana 31 millones de dólares más que James Rodríguez en el fútbol de EE. UU.

Con ello, el deportista argentino factura siete veces más de lo que recibe el colombiano. Además de Messi, otros deportistas destacan por sus elevados ingresos en el futbol internacional.

Los 10 jugadores mejor pagados en la MLS:

1. Lionel Messi 36 millones de dólares

2. Heung-min Son 20,7 millones de dólares

3. Hirving Lozano 18,1 millones de dólares

4. Nicolás Fernández 14,6 millones de dólares

5. Miguel Almirón 12,1 millones de dólares

6. Kevin Denkey 11,4 millones de dólares

7. Emmanuel Latte Lath 10,6 millones de dólares

8. Riqui Puig 10,2 millones de dólares

9. Jonathan Bamba 10 millones de dólares

10. Brandon Vásquez 9,6 millones de dólares