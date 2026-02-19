"Es víctima del conflicto": representante Julia Miranda sobre cierre de Parque Nacional Tayrona en Colombia

El Parque Nacional Tayrona, en el norte de Colombia, fue cerrado por orden del Gobierno Nacional por razones de “seguridad”. La medida fue adoptada por Parques Nacionales Naturales, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Defensa.

En entrevista con NTN24, Julia Miranda, exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, dijo que el Gobierno “en vez de cerrar por razones de seguridad, lo que se debe garantizar es la seguridad de los guardaparques, turistas, investigadores y toda la gente de la región”.

“Es una lástima que, en vez de rodear al parque con toda la institucionalidad responsable, prefieran cerrarlo (...) Es la institucionalidad la que tiene que rodear el parque y los guardaparques en vez de decidir cerrarlo”, dijo.

Por otro lado, la también representante a la Cámara de Colombia dijo que “hoy Parques Nacionales Naturales es víctima del conflicto”.

“Es como si la institucionalidad se retira del área en conflicto y le deja un campo abierto a quienes quieran tomarse el parque”, añadió.