Colombia vivirá una nueva jornada electoral este domingo; consejos para votar correctamente

Este domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia para elegir a senadores y representantes a la Cámara, quienes integrarán el Congreso de la República hasta el año 2030.

En NTN24 le explicamos cómo marcar de manera correcta los tarjetones del Senado y la Cámara de Representantes, donde hay listas abiertas y cerradas.

De manera opcional, usted tendrá la opción de solicitar el voto para las consultas, el cual está integrado por partidos o movimientos políticos.

Esta opción servirá como mecanismo para elegir a algunos de los candidatos que posteriormente competirán en las elecciones presidenciales.

El tarjetón incluye las tres consultas inscritas para la jornada de este sábado y solo podrá votar en una de ellas y por un candidato.

¿Cómo marcar el voto en los tarjetones de Senado y Cámara?

Si el partido de su preferencia tiene lista abierta, usted encontrará en los tarjetones de Senado y Cámara el logo del partido y una casilla con los números de los candidatos.

Puede marcar el número del candidato por el que desea votar o el logo del partido y el número del candidato. Si solo marca el logo, su voto sumará a la colectividad, aportando al coeficiente que distribuye las curules.

Si el partido de su preferencia tiene lista cerrada, es decir que el partido ya decidió en qué orden los candidatos acceden a las curules que se obtengan, solo debe marcar el logo o la casilla completa del partido.

En todo caso, se recomienda no salirse de las márgenes a la hora de marcar las casillas.

Elementos indispensables para ejercer su derecho al voto correctamente

Consultar su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Llevar la cédula física, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital. Ubicar la mesa de votación asignada al llegar al puesto electoral. Marcar el tarjetón con una “X” clara dentro del recuadro correspondiente para evitar que el voto sea anulado. Depositar el tarjetón en la urna y reclamar el certificado electoral, el cual le otorga medio día libre laboral por haber participado en las elecciones.

Las urnas estarán abiertas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en todo el territorio nacional.