NTN24
Sábado, 07 de marzo de 2026
Sábado, 07 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

Colombia vivirá una nueva jornada electoral este domingo; consejos para votar correctamente

marzo 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Conozca cómo solicitar los tarjetones para las consultas y para el Congreso en las elecciones de este 8 de marzo en Colombia.

Este domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia para elegir a senadores y representantes a la Cámara, quienes integrarán el Congreso de la República hasta el año 2030.

o

En NTN24 le explicamos cómo marcar de manera correcta los tarjetones del Senado y la Cámara de Representantes, donde hay listas abiertas y cerradas.

De manera opcional, usted tendrá la opción de solicitar el voto para las consultas, el cual está integrado por partidos o movimientos políticos.

Esta opción servirá como mecanismo para elegir a algunos de los candidatos que posteriormente competirán en las elecciones presidenciales.

El tarjetón incluye las tres consultas inscritas para la jornada de este sábado y solo podrá votar en una de ellas y por un candidato.

¿Cómo marcar el voto en los tarjetones de Senado y Cámara?

Si el partido de su preferencia tiene lista abierta, usted encontrará en los tarjetones de Senado y Cámara el logo del partido y una casilla con los números de los candidatos.

Puede marcar el número del candidato por el que desea votar o el logo del partido y el número del candidato. Si solo marca el logo, su voto sumará a la colectividad, aportando al coeficiente que distribuye las curules.

Si el partido de su preferencia tiene lista cerrada, es decir que el partido ya decidió en qué orden los candidatos acceden a las curules que se obtengan, solo debe marcar el logo o la casilla completa del partido.

En todo caso, se recomienda no salirse de las márgenes a la hora de marcar las casillas.

Elementos indispensables para ejercer su derecho al voto correctamente

  1. Consultar su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
  2. Llevar la cédula física, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital.
  3. Ubicar la mesa de votación asignada al llegar al puesto electoral.
  4. Marcar el tarjetón con una “X” clara dentro del recuadro correspondiente para evitar que el voto sea anulado.
  5. Depositar el tarjetón en la urna y reclamar el certificado electoral, el cual le otorga medio día libre laboral por haber participado en las elecciones.

Las urnas estarán abiertas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en todo el territorio nacional.

Temas relacionados:

Elecciones en Colombia

Senado de Colombia

Cámara de Representantes

Candidatos presidenciales

Votos

Colombia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La aprobación de Delcy Rodríguez es porque es “muy buena secretaria de Trump”: analista sobre lo dicho por el mandatario de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Colombia vivirá una nueva jornada electoral este domingo; consejos para votar correctamente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Actualidad

Ver más
Pasaportes | Foto Canva
Pasaporte

Estos son algunos países a los que colombianos y venezolanos pueden viajar sin visa

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

"A más tardar el viernes están todos sueltos": Jorge Rodríguez prometió excarcelaciones a familiares de presos políticos en Caracas

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Armamento de China fracasa 3 veces en un año en Pakistán, Venezuela e Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pasaportes | Foto Canva
Pasaporte

Estos son algunos países a los que colombianos y venezolanos pueden viajar sin visa

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Jorge Rodríguez - AFP
Presos políticos en Venezuela

"A más tardar el viernes están todos sueltos": Jorge Rodríguez prometió excarcelaciones a familiares de presos políticos en Caracas

La tenista Aryna Sabalenka tras ganar el Miami Open. (EFE)
Aryna Sabalenka

"Tu y yo para siempre": así quedó captado el momento y gesto de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka cuando su novio le propuso matrimonio

Líderes del régimen de Irán abatidos / FOTO: Captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

Estos son los ocho objetivos del régimen de Irán que cayeron en el ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel

Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, integrantes de la dictadura venezolana - Foto: AFP
Ley de Amnistía

Delcy Rodríguez promulga ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional del régimen que administra: "Hay que saber pedir perdón"

b
Presos políticos

"Dentro de las cárceles también se lucha, Venezuela necesita que salgamos vivos, sanos, para reincorporarnos en la lucha de calle": María Oropeza, exprisionera política

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre