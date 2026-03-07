Colombia vivirá una nueva jornada electoral este domingo; consejos para votar correctamente
Este domingo 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia para elegir a senadores y representantes a la Cámara, quienes integrarán el Congreso de la República hasta el año 2030.
En NTN24 le explicamos cómo marcar de manera correcta los tarjetones del Senado y la Cámara de Representantes, donde hay listas abiertas y cerradas.
De manera opcional, usted tendrá la opción de solicitar el voto para las consultas, el cual está integrado por partidos o movimientos políticos.
Esta opción servirá como mecanismo para elegir a algunos de los candidatos que posteriormente competirán en las elecciones presidenciales.
El tarjetón incluye las tres consultas inscritas para la jornada de este sábado y solo podrá votar en una de ellas y por un candidato.
¿Cómo marcar el voto en los tarjetones de Senado y Cámara?
Si el partido de su preferencia tiene lista abierta, usted encontrará en los tarjetones de Senado y Cámara el logo del partido y una casilla con los números de los candidatos.
Puede marcar el número del candidato por el que desea votar o el logo del partido y el número del candidato. Si solo marca el logo, su voto sumará a la colectividad, aportando al coeficiente que distribuye las curules.
Si el partido de su preferencia tiene lista cerrada, es decir que el partido ya decidió en qué orden los candidatos acceden a las curules que se obtengan, solo debe marcar el logo o la casilla completa del partido.
En todo caso, se recomienda no salirse de las márgenes a la hora de marcar las casillas.
Elementos indispensables para ejercer su derecho al voto correctamente
- Consultar su puesto de votación en la página oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
- Llevar la cédula física, ya sea la amarilla con hologramas o la cédula digital.
- Ubicar la mesa de votación asignada al llegar al puesto electoral.
- Marcar el tarjetón con una “X” clara dentro del recuadro correspondiente para evitar que el voto sea anulado.
- Depositar el tarjetón en la urna y reclamar el certificado electoral, el cual le otorga medio día libre laboral por haber participado en las elecciones.
Las urnas estarán abiertas de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en todo el territorio nacional.