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Departamento de Seguridad Nacional

“Me comprometo a salvaguardar al pueblo estadounidense”: Markwayne Mullin se juramente como nuevo secretario de Seguridad Nacional

marzo 25, 2026
Por: Natalya Baquero González
Markwayne Mullin, nuevo secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. - Foto: EFE
Markwayne Mullin, nuevo secretario de Seguridad Nacional de EE. UU. - Foto: EFE
El ahora exsenador, será el encargado de liderar el DHS, tras la salida de Kristi Noem, quien asumirá nuevas funciones bajo la administración de Donald Trump.

Tras juramentar como nuevo secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, el pasado 24 de marzo, Markwayne Mullin agradeció al presidente Donald Trump por haber depositado su confianza en él para asumir este nuevo cargo.

"Agradezco la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Es un honor servirle”, expresó el ahora exsenador republicano por medio de su cuenta de X.

De igual manera, Mullin dejó claro que se compromete a “salvaguardar al pueblo estadounidense y proteger la patria”.

El ahora exsenador, quien será el encargado de reemplazar a la saliente Kristi Noem, manifestó que su deseo de trabajar de la mano “con los 260.000 excelentes empleados del DHS” con la finalidad de mantener y garantizar la “seguridad” de la “nación”.

Respecto a su principal prioridad, Markwayne Mullin indicó que es “poner fin a las luchas partidistas” que actualmente existen y “abrir el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos como una cuestión de seguridad”.

El pasado martes 24 de marzo, por medio de un evento en el Despacho Oval de la Casa Blanca, la fiscal general, Pam Bondi, le tomó juramento a Mullin, quien asumió el cargo como secretario de Seguridad Nacional, luego de que el Senado norteamericano lo ratificara para asumir esta función.

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El nacido en Oklahoma fue ratificado para asumir este puesto, tras alcanzar una votación de 54 votos a favor y 45 en contra.

De esta manera, Markwayne Mullin puso punto final a su carrera de 13 años como congresista, de los cuales 10 de ellos estuvo en la Cámara de Representantes y tres en el Senado.

Millun, quien tiene una gran afinidad con el presidente de los Estados Unidos, especialmente en políticas relacionadas con la migración, asume funciones que estuvieron a cargo de Kristi Noem por cerca de 13 meses.

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Aunque Noem deja el cargo de secretaria de Seguridad Nacional de la nación norteamericana, permanecerá ligada a la administración de Trump; ahora será la Enviada Especial para el Escudo de las Américas.

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