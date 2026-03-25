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Miércoles, 25 de marzo de 2026
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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez no respondió la ronda de preguntas y respuestas durante su participación en foro en Miami: se desconectó y dejó al moderador hablando solo

marzo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen venezolano - Foto: EFE
Su intervención en dicho espacio no fue bien recibida por venezolanos en el exilio.

La encargada del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, participó de manera remota en la Cumbre Prioritaria del Foro de Inversiones Internacionales (FII) 2026, que se celebra en Miami, Florida, con la presencia de importantes empresarios.

Su intervención en dicho espacio, que no fue bien recibida por venezolanos en el exilio, también fue cuestionada por algunos al no esperar la ronda de preguntas y respuestas que había sido pactada para el final.

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Y es que cuando Rodríguez terminó de hablar, aseguró que estaba a disposición para las preguntas, pero terminó desconectándose y no participó de dicho espacio.

Una grabación del momento mostró al moderador subirse al escenario para comenzar con la ronda, pero fue informado que la encargada del régimen se había desconectado, por lo que se dio paso a la siguiente ponencia.

"Delcy Rodríguez abandonó abruptamente la cumbre FII Priority Miami 2026, dejando a inversores con dudas. Buscaba atraer inversiones extranjeras a Venezuela, pero su salida generó incertidumbre sobre el futuro del país y sus relaciones internacionales", comentó un internauta en X.

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Mientras que otro agregó: "Cualquier cosa que haya podido decir son palabras vacías, incoherentes. El venezolano está cansado de sus discursos que no conducen a nada. Pero confío en las estrategias de EEUU para con mi Venezuela querida".

Rodríguez, quien asumió como cabeza del régimen tras la captura del dictador Nicolás Maduro, dijo en su declaración que Venezuela está actualmente en "un proceso de estabilización y de ejecución de reformas que se requieren para un entorno productivo que permita diversificar los motores de la economía venezolana".

Sin embargo, sus palabras y su participación fueron cuestionadas por venezolanos en el exilio, quienes rechazaron su participación en dicho espacio.

Una voz que salió a relucir fue la de Adelys Ferro, directora de Venezuela American Caucus, quien señaló que "es preocupante ver cómo se sigue legitimando" el régimen, dándole una plataforma al jefe del régimen que es parte de la dictadura de Maduro.

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