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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Papa León XIV

Vaticano confirma encuentro entre el papa León XIV y Marco Rubio tras críticas al pontífice por parte Donald Trump

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Papa León XIV y Marco Rubio - AFP
Papa León XIV y Marco Rubio - AFP
Rubio también se reúna con sus homólogos del Vaticano, Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani, durante su estancia en Roma.

El papa León XIV recibirá el jueves al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este lunes el Vaticano, apenas semanas después de las duras críticas al pontífice por parte del presidente, Donald Trump.

La visita privada con el jefe de la diplomacia de EE.UU., tendrá lugar a las 11H30 (09H30 GMT), según un calendario publicado en el sitio de medios del Vaticano.

Una fuente vaticana confirmó el domingo las informaciones de la prensa local de que la reunión era un intento de "descongelar" las relaciones entre el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo y el gobierno de EE. UU.

También se espera que Rubio se reúna con sus homólogos del Vaticano, Pietro Parolin, y de Italia, Antonio Tajani, durante su estancia en Roma, según una fuente del gobierno italiano citada el domingo.

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Rubio también había solicitado una reunión con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, una de las aliadas europeas más cercanas de Trump.

León se ha pronunciado cada vez con mayor frecuencia contra los conflictos internacionales y los políticos que los libran.

En abril, León XIV fue abiertamente crítico de la Guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, en un gesto que desató la furia de la Casa Banca.

Trump respondió con una feroz crítica a León, tachándolo de "hombre que no cree en detener el crimen" y de "jugar con un país que quiere un arma nuclear", en referencia a Irán.

Trump publicó posteriormente una imagen generada por IA que aparentemente lo representaba a él mismo como Jesucristo. La visita del jueves será la segunda reunión del papa y Rubio.

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