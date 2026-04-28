"Esto se va a resolver únicamente cuando tengamos un nuevo presidente en Colombia": Esteban Santos analiza declaraciones de Petro sobre ola de violencia

Esteban Santos, académico y experto en relaciones internacionales, analizó en el programa La Mañana de NTN24 las recientes declaraciones del mandatario sobre la violencia, el narcotráfico y las relaciones con Ecuador.

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Empezó señalando el conflicto político de Colombia y Ecuador. “Los presidentes están jugando a ‘tu mamá la gorda’, porque las relaciones exteriores se resumieron ya no en lo técnico, ya no en tratar de acercar posiciones, ya no en hablar de política exterior”.

“En el caso de Petro, en este momento veo el peor escenario, en el sentido de que Petro está lanzando efectivamente toda la culpa a la frontera y que en Ecuador están ‘tratando de robarnos las elecciones’ es lo que él dice”, explicó Santos.

“Entonces todo lo malo que pueda hacer (Petro) es culpa de alguien más”, dijo el experto en su análisis. Asimismo, aseguró que “esto se va a resolver únicamente cuando tengamos un nuevo presidente en Colombia”.

Frente a las investigaciones de los medios ecuatorianos donde lo señalan de haber sostenido un encuentro con ‘Alias Fito’, Santos dijo que las “investigaciones periodísticas son muy serias”.