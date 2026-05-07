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Jueves, 07 de mayo de 2026
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Europa League

Esta fue la enorme atajada del 'Dibu' Martínez en partido que le dio histórica clasificación a su equipo a final de la Europa League

mayo 7, 2026
Por: Nucho Martínez
'Dibu' Martínez, portero argentino / Fanáticos del Aston Villa - Fotos: EFE
'Dibu' Martínez, portero argentino / Fanáticos del Aston Villa - Fotos: EFE
En el segundo torneo más importante de UEFA a nivel de clubes, tanto Aston Villa como Friburgo remontaron sus derrotas de la ida.

El Aston Villa del 'Dibu' Martínez se lució en la vuelta de semifinales de la UEFA Europa League ante el Nottingham Forest.

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El conjunto 'villano' goleó en el Villa Park (recinto local) 4 goles por 0 ante el también club inglés.

El resultado global de la serie quedó 4 - 1 a favor de los dirigidos por el estratega español Unai Emery.

Los goles de este trámite de vuelta fueron de Ollie Watkins en el minuto 36 (1T), Emiliano Buendía en el 58 por la vía del penalti. Posteriormente, en el tramo final del cotejo, llegaron los tantos de John McGinn en el 77 y 80, respectivamente.

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La oncena alemana, Friburgo, por su parte, es el otro finalista de la UEFA Europa League, tras vencer al portugués Sporting de Braga.

El partido quedó 3 - 1 y el global de la serie le sonrió al plantel germano (4 goles por 3).

Las 'dianas' del Friburgo fueron firmadas por Lukas Kübler (minutos 19 y 72) y Johan Manzambi (41). Por el lado del Braga descontó Pau Víctor en el 79.

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En el segundo torneo más importante de UEFA a nivel de clubes, tanto Aston Villa como Friburgo remontaron sus derrotas de la ida de las semifinales para terminar eliminando a Nottingham Forest y Sporting de Braga.

Aston Villa y Friburgo jugarán su primera final de UEFA Europa League, misma que se disputará el 20 de mayo de 2026 en Estambul (Turquía).

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