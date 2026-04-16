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Jueves, 16 de abril de 2026
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Comando Sur

EE. UU. destruyó otra narcolancha en el Pacífico: ya son cinco ataques de este tipo en la última semana

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Durante esta acción murieron tres "narcoterroristas" y ningún efectivo del Ejército de EE. UU. resultó herido, dijo el Southcom.

En la noche del miércoles Estados Unidos aseguró que abatió a tres personas en un ataque contra una embarcación dedicada al narcotráfico en el Pacífico oriental, el quinto de este tipo en la última semana.

El Comando Sur, responsable por las fuerzas de Washington en la región, afirmó en X que llevó a cabo un ataque letal "contra una embarcación operada por organizaciones designadas como terroristas".

"El 15 de abril, por orden del comandante de #SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas", señaló el Southcom.

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Asimismo, aseguró que "la inteligencia confirmó que el buque navegaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaba involucrado en operaciones de narcotráfico".

Durante esta acción murieron tres "narcoterroristas" y ningún efectivo del Ejército de EE. UU. resultó herido, agregó el Southcom.

Al menos 177 personas han muerto, incluidas las reportadas este miércoles, en ataques similares desde septiembre, cuando Estados Unidos lanzó una ofensiva en aguas del Caribe y el Pacífico.

El Gobierno del presidente Donald Trump, que se declaró en guerra contra lo que denomina "narcoterroristas" en América Latina.

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