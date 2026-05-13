“Nuestros chamos unidos”: el mensaje de María Corina Machado en medio de las manifestaciones en las que miles de venezolanos exigieron la libertad de todos los presos políticos

Este miércoles en Venezuela se adelantó una jornada de manifestaciones en la que participaron estudiantes, defensores de derechos humanos y familiares de presos políticos, quienes salieron a las calles de Caracas a exigir justicia por la muerte de Víctor Hugo Quero y la desaparición de los presos políticos que han sido detenidos de manera injusta por parte del régimen.

Adicionalmente, estas protestas tenían como finalidad exigir al régimen venezolano, ahora a cargo de Delcy Rodríguez, la libertad de las cerca de 500 personas aún detenidas por causas políticas.

Frente a estas manifestaciones, la líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz destacó la participación de los jóvenes, quienes, bajo la consigna de “Libertad para todos”, salieron a las calles de Caracas a alzar su voz por aquellas familias que imploran por tener de regreso en sus hogares a sus seres queridos, de quienes la dictadura se niega a brindar información concreta de sus casos.

Por medio de su red social, Machado expresó: “Nuestros chamos unidos con toda la sociedad venezolana bajo un solo grito: “LIBERTAD PARA TODOS”.

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En las fotografías que acompañan la publicación se ve a los jóvenes portar prendas con colores alusivos a la bandera de Venezuela y blancas; en sus manos cargaron pancartas con fotos de presos políticos y carteles por medio de los cuales nuevamente expresaron su deseo de que sean liberados pronto.

Incluso de “chamos”, como llama María Corina Machado, escribo un mensaje contundente y directo al régimen, el que dice: “Reconozcan, entreguen y libérenlos”.

Cabe resaltar el caso de Víctor Hugo Quero, quien murió bajo custodia del Estado y enterrado sin previo aviso a su madre, Carmen Navas, quien durante más de 12 meses acudió a diferentes centros penitenciarios en busca de respuestas, pero no las encontró.

Adicionalmente, a este caso se le suma la muerte de José Manuel García Sabino, exconcejal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien fue hallado sin vida el pasado domingo en los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, según denunció la ONG Foro Penal, citada por la prensa internacional.