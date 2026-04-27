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Colombia elecciones

Así está la intención de voto en Colombia a un mes de la primera vuelta presidencial, según encuesta Invamer

abril 27, 2026
Por: Saúl Montes
Principales candidatos a la Presidencia de Colombia - AFP y EFE
Principales candidatos a la Presidencia de Colombia - AFP y EFE
La encuesta ‘Colombia Opina’ fue realizada entre el 15 y el 24 de abril en 149 municipios a 3.800 encuestados.

A 34 días de la primera vuelta presidencial en Colombia, la empresa consultora Invamer publicó una encuesta en la que se conoció cómo va la intención de voto de los colombianos respecto a los candidatos en contienda.

Se trata de la encuesta ‘Colombia Opina’ financiada por la cadena informativa Noticias Caracol y Blu Radio, la cual fue realizada entre el 15 y el 24 de abril en 149 municipios a 3.800 encuestados.

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Según los resultados, el candidato oficialista Iván Cepeda lidera la intención de voto, con el 44,3%; seguido por Abelardo De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, con 21,5%. Muy seguido está Paloma Valencia, del Centro Democrático, con el 19,8%.

Otros candidatos que obtuvieron un importante porcentaje respecto a la intención de voto fueron Claudia López, quien suma el 3,6%, y Sergio Fajardo, que obtuvo un 2,5%.

La encuesta fue presentada el domingo 26 de abril e incluyó a los 13 candidatos que participarán en las elecciones tras inscribirse ante la Registraduría, entidad colombiana encargada del proceso electoral.

Esta es la lista completa con todos los resultados, según la encuesta:

Iván Cepeda: 44,3 %
Abelardo de la Espriella: 21,5 %
Paloma Valencia: 19,8 %
Claudia López: 3,6 %
Sergio Fajardo: 2,5 %
Santiago Botero: 1,4 %
Carlos Caicedo: 0,4 %
Luis Gilberto Murillo: 0,4 %
Mauricio Lizcano: 0,4 %
Miguel Uribe Londoño: 0,4 %
Sondra MaCollins: 0,2 %
Roy Barreras: 0,1 %
Gustavo Matamoros: 0,0 %
Voto en blanco: 4,8 %

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En la encuesta también se consultó sobre el eventual escenario en una segunda vuelta respecto a los candidatos con mejor intención de voto:

Iván Cepeda (54,6%) - Abelardo de la Espriella (42,6%)

Iván Cepeda (51,2%) - Paloma Valencia (46,6%)

Iván Cepeda (59,8%) - Sergio Fajardo (36,4%)

Iván Cepeda (62,6%) - Claudia López (31,6%)

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia está fijada para el 31 de mayo, con 13 candidaturas que aspiran a llegar a la Casa de Nariño.

Cabe mencionar que la lista se redujo luego de que Clara López renunció a su candidatura para apoyar a Cepeda, aspirante por el partido oficialista de izquierda Pacto Histórico.

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