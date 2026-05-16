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Sábado, 16 de mayo de 2026
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Álex Saab

“Lo importante fue que entregaron a una pieza clave en la corrupción de Nicolás Maduro”: experto dice que la entrega de Saab a EEUU abre la puerta a más extradiciones

mayo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El régimen de Venezuela confirmo a través de un comunicado que “deportó” a Alex Saab a Estados Unidos.

El régimen de Delcy Rodríguez confirmó la entrega del señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro, Alex Saab a Estados Unidos, en un comunicado del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería se afirmó que Saab enfrenta "diversos delitos" en ese país.

Saab habría sido trasladado a Florida en un avión ejecutivo tipo Gulfstream 5 de matrícula n550ga desde el aeropuerto internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, que fue contratado por el departamento de Justicia de Estados Unidos.

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José Valderrama, abogado constitucionalista y analista político, habló en NTN24 acerca de la deportación de Saab y aseguró que es posible que esto abra la puerta a más extradiciones de otros personajes que tengan relación o sean del régimen venezolano.

“Esto forma parte del discurso narrativo para lavarse la cara sobre todo a su público interno en el sentido de desligarle la nacionalidad venezolana que ellos mismos le dieron a Saab y así hacer más digerible si se quiere la extradición, por eso es lo que fue”, señaló.

Lo importante es que el régimen de Delcy Rodríguez entregó a Saab, una pieza clave en el entramado de la corrupción del régimen de Maduro a la justicia de Estados Unidos a pesar de toda la labor hecha por Maduro para traerlo de vuelta a Venezuela por los secretos y conexiones que tiene. No me extrañaría que esto abra la puerta para futuras extradiciones”, apuntó el invitado.

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Saab fue detenido en Caracas en febrero durante una operación conjunta de las autoridades de Estados Unidos y Venezuela, según informó en ese momento un funcionario policial de la Unión Americana.

Alex Saab, nacido en Colombia, ya había sido detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a Estados Unidos acusado de soborno, en 2023 le concedieron clemencia, durante la administración Biden, a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela.

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