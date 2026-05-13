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Libro que permaneció 16 semanas en la lista de los más vendidos de The New York Times será ahora adaptado a la pantalla: revelan el tráiler oficial

mayo 13, 2026
Por: David Esteban Pinzón
'Cada año que pasé contigo' - Foto Prime Video
'Cada año que pasé contigo' - Foto Prime Video
'Cada año que pasé contigo' es una historia romántica y nostálgica sobre los primeros amores, así como las personas y decisiones que "marcan para siempre".

La exitosa novela de Carley Fortune, 'Every Summer After', que permaneció 16 semanas en la lista de los libros más vendidos de The New York Times, será adaptada ahora al formato televisivo.

El tráiler de 'Cada año que pasé contigo' —como se llamará la serie— fue revelado el martes por Prime Video, junto el póster oficial de la producción basada el famoso libro.

Póster 'Cada año que pasé contigo' - Prime Video
Póster 'Cada año que pasé contigo' - Prime Video

La serie estrenará todos sus episodios el 10 de junio con una temporada de ocho capítulos y se lanzará exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios alrededor del mundo.

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Hasta la fecha, el libro ha vendido más de un millón de copias y ha alcanzado una enorme popularidad a través de BookTok, donde el hashtag del libro cuenta con más de 81.4 millones de visualizaciones en TikTok.

Narrada a lo largo de seis años y una semana en Barry’s Bay, un típico pueblo a orillas de un lago, 'Cada año que pasé contigo' es una historia romántica y nostálgica sobre los primeros amores, así como las personas y decisiones que "marcan para siempre".

La serie será protagonizada por Sadie Soverall y Matt Cornett en los papeles de Percy y Sam respectivamente, la pareja central de la historia de amor.

El reparto adicional incluye a Aurora Perrineau, Abigail Cowen, Michael Bradway, Joseph Chiu y Elisha Cuthbert.

Amy B. Harris, quien tiene un contrato exclusivo con Amazon MGM Studios, se desempeñará como showrunner y productora ejecutiva junto a Fortune, Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens y Grace Gilroy, quienes también participan como productores ejecutivos.

¿Quién es Carley Fortune, la autora del libro?

Carley Fortune es la autora número uno en ventas de The New York Times y también la autora número uno de The Globe and Mail con éxitos como 'One Golden Summer', 'This Summer Will Be Different', 'Meet Me at the Lake' y 'Every Summer After'.

Su más reciente novela, 'Our Perfect Storm', fue publicada en mayo de 2026 y ha sido recibida con gran reconocimiento.

Hasta la fecha, sus libros han vendido 4.7 millones de copias y han sido traducidos a 35 idiomas.

Antes de convertirse en novelista, Carley fue una galardonada periodista y trabajó como editora en algunas de las publicaciones más importantes de Canadá, incluyendo 'The Globe and Mail', 'Chatelaine', 'Toronto Life' y 'Refinery29 Canada'.

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Es licenciada en Periodismo de la Universidad Metropolitana de Toronto y pasó su juventud en los suburbios de Sydney, Australia, y en Barry 's Bay, un pequeño pueblo típico en la zona rural de Ontario que sirvió como escenario para 'Every Summer After'.

Fortune vive actualmente en Toronto con su esposo y sus dos hijos, y se encuentra trabajando en su sexto libro.

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