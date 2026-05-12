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Curiosidades

La curiosa relación que tienen el Arsenal FC con la película 'El Diablo viste a la moda'

mayo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Jugadores del Arsenal FC / Parte del elenco de 'El diablo viste a la moda' - Fotos: EFE
Jugadores del Arsenal FC / Parte del elenco de 'El diablo viste a la moda' - Fotos: EFE
Desde ya, la 'cábala' ilusiona a los aficionados 'gunners' en redes sociales, vinculando el éxito cinematográfico con el desempeño del club londinense.

Aunque parezca 'surreal' el Arsenal FC y la película 'El diablo viste a la moda' tienen una curiosa coincidencia temporal.

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En 2006, cuando se estrenó el famoso filme, el equipo inglés llegó a su primera final de la UEFA Champions League.

20 años después, (2026) el estreno de la secuela del trabajo cinematográfico coincide con el regreso del Arsenal a la final del torneo de clubes más importante del 'viejo continente'.

Otro dato curioso es que la actriz ganadora del Oscar, Anne Hathaway, ha confirmado ser una gran seguidora del Arsenal FC y ha expresado su admiración por la era de "Los Invencibles" y la leyenda del club, Thierry Henry.

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Desde ya, la "cábala" ilusiona a los aficionados 'gunners' en redes sociales, vinculando el éxito cinematográfico con el desempeño del club londinense.

El Arsenal Football Club es un equipo de fútbol profesional de Londres, Inglaterra, que compite en la Premier League, la máxima categoría del fútbol inglés.

Fundado en 1886 por trabajadores de armamento, es conocido como "The Gunners" (los cañoneros) y es uno de los clubes más laureados y tradicionales del país europeo.

Por su parte, 'El Diablo Viste a la Moda' (The Devil Wears Prada) es una icónica comedia dramática, basada en la novela de Lauren Weisberger.

Este trabajo narra la historia de Andy Sachs (Anne Hathaway), una joven periodista que consigue trabajo como asistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), la exigente y temida editora de una prestigiosa revista de moda.

Entretanto, 'El Diablo Viste a la Moda 2' (The Devil Wears Prada 2) se estrenó oficialmente en cines el 30 de abril de 2026.

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La secuela, distribuida por 20th Century Studios, llega dos décadas después del éxito original con el regreso de gran parte del elenco principal.

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