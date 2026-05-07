NTN24
Jueves, 07 de mayo de 2026
Jueves, 07 de mayo de 2026
Diego Maradona

Médico que participó en la autopsia de Diego Maradona reveló el tiempo que agonizó el crack antes de morir

mayo 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Ataúd de Diego Armando Maradona (EFE)
Ataúd de Diego Armando Maradona (EFE)
El tiempo de agonía es un punto álgido del debate en el juicio que busca determinar las responsabilidades del equipo médico que atendía al histórico futbolista.

Diego Maradona agonizó "unas 12 horas" antes de morir, estimó uno de los médicos que practicó la autopsia, cuyas imágenes se reprodujeron el jueves en el juicio por la muerte del ídolo argentino.

El tiempo de agonía es un punto álgido del debate en el juicio que busca determinar las responsabilidades del equipo médico que atendía a Maradona en el mes previo a su muerte en 2020.

o

"¿Cuánto tiempo duró la agonía? No sabría decirle con exactitud. Nosotros estimamos unas 12 horas de agonía", dijo Carlos Casinelli, uno de los médicos que hizo la autopsia del 'Diez'.

En el cadáver de Maradona encontraron "derrame pleural bilateral, anasarca, 350 cm3 de orina en la vejiga, necrosis tubular aguda, todos índices de hipoxia. Esos son indicativos de una agonía prolongada, no súbita", señaló Casinelli.

El martes otro médico que practicó la autopsia, Federico Corasaniti, también señaló que los signos del corazón de Maradona sugerían "una agonía prolongada".

Para los acusadores, este tiempo de agonía sugiere que algunos de los médicos o enfermeros acusados descuidó al exfutbolista contribuyendo al fatal desenlace. Las defensas ponen en duda la prolongación de la agonía y todas claman inocencia.

o

El testimonio de Casinelli estuvo acompañado de fotos y videos de la autopsia del ídolo que hicieron retirarse de la sala a una de las hijas de Maradona, Gianinna.

En su declaración, Casinelli enfatizó la cantidad de edemas que había en el cuerpo de Maradona, un tópico repetido por varios de los expertos que declararon.

"Lo normal es no tener agua, él tenía 3 litros en el abdomen. Y eso no se forma en uno o dos días, esto tiene más de una semana, 10 días", dijo.

Maradona murió por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio a sus 60 años el 25 de noviembre de 2020, mientras cursaba la recuperación de una neurocirugía que no había tenido complicaciones.

o

Siete profesionales de la salud enfrentan un juicio por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía llevar a la muerte. Arriesgan 25 años de prisión.

Una octava acusada será juzgada aparte en un juicio con jurados.

Es la segunda vez que la justicia intenta esclarecer las circunstancias de la muerte de Maradona, después de que el primer juicio fuera anulado en 2025 al descubrirse que una de las juezas participaba en la realización de un documental clandestino sobre el caso.

Temas relacionados:

Diego Maradona

Muerte

Médico

Salud

Fútbol

Argentina

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Han estado recuperando confianza, es decir, recuperando cinismo y sadismo": Héctor Schamis sobre el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Secretario Rubio asegura que política de Estados Unidos sobre si considera a Diosdado Cabello un narcoterrorista "no ha cambiado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“El liderazgo de María Corina Machado no se agota, no es algo fugaz”: Antonio Ledezma sobre los retos de Venezuela para lograr el regreso de la democracia

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Todos tenemos un rol para construir la resiliencia”: estudiantes combaten la erosión costera en Nueva York

Ver más

Videos

Ver más
Alba Murcia, madre de uno de los policías secuestrados y “condenados” por el grupo guerrillero colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN)
Secuestrados

“Le pido al Gobierno que me escuche, señor presidente, usted no ha sido capaz de escucharme”: duro relato en NTN24 de la madre de un policía secuestrado y “condenado” por el grupo guerrillero ELN en Colombia

Foto de avión de Plus Ultra (AFP)
Aerolíneas

Más de 260 pasajeros de aerolínea Plus Ultra varados en Caracas tras desvío no anunciado en ruta Bogotá-Madrid: "estamos aquí ilegalmente"

Riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius - EFE
hantavirus

Epidemiólogo explica nivel de riesgo tras brote de hantavirus en crucero MV Hondius procedente de Cabo Verde

Foto de referencia (AFP)
ELN

Indignante: guerrilla del ELN "condena" a cuatro funcionarios colombianos secuestrados hasta 60 meses de "prisión revolucionaria"

Rafael Grossi, director de la OIEA
Uranio

Director de la OIEA confirma a NTN24 que enriquecimiento de uranio del régimen de Irán está detenido, pero la amenaza es latente y depende de las negociaciones

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz, campeón con el Bayern Múnich / FOTO: EFE
Luis Díaz

El particular festejo de Luis Díaz tras la consecución del título del Bayern Múnich; hasta hizo reír a Jonathan Tah

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: EFE
Champions League

Fecha y hora de las semifinales de la Champions League con Luis Díaz como protagonista en una "final anticipada"

Selección Colombia Femenina - Foto: AFP
Ranking FIFA

La selección Colombia se consolida en el ranking FIFA: así le fue a la Tricolor en la nueva actualización

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La utopía de la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Donald Trump

Aplastante derrota a China: Perú apuesta por F-16 estadounidenses y no por JF-17 de Beijing

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El Salvador | Foto AFP
El Salvador

Arranca en El Salvador el megajuicio contra cientos de miembros de la Mara Salvatrucha

Salud - Foto de referencia Canva
Medicamentos

Capital sudamericana será sede de importante encuentro internacional sobre tecnológicos medicamentos que redefinen el futuro del sector

Conversaciones entre el papa León XIV y Marco Rubio fueron "amistosas y constructivas" pese a tensiones entre Donald Trump y el Vaticano
Papa León XIV

Conversaciones entre el papa León XIV y Marco Rubio fueron "amistosas y constructivas" pese a tensiones entre Donald Trump y el Vaticano

Adam Levine, cantante y músico de EEUU, junto a su esposa, la modelo Behati Prinsloo - Foto: EFE
Adam Levine

La nueva apariencia del cantante Adam Levine genera rumores sobre una cirugía facial

Papa León XIV y Donald Trump (AFP)
Papa León XIV

"Ay de quienes doblegan las religiones y el mismo nombre de Dios a sus propios intereses militares y económicos": el mensaje de León XIV en medio de su cruce con Trump

Jorge Rodríguez y CNE - Fotos: AFP
Jorge Rodríguez

“Jorge Rodríguez dijo que la prioridad es la economía, es evidente que quiere retrasar o evitar una elección”: Benigno Alarcón

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, solicitó paciencia a quienes cuestionan la estrategia de la administración de Trump en Venezuela, cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones al canal NTN24 durante el foro económico Select USA en Maryland, Landau reconoció las complejidades del proceso de transición democrática que atraviesa el país sudamericano. "Les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde pueda haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión esté protegida y tenga garantías", indicó Landau. El funcionario dijo que es un “momento sumamente delicado” e insistió en que la “transición comenzó apenas hace cuatro meses”. “No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, concluyó. Asdrúbal Aguiar, secretario general de la Iniciativa Democrática de España en las Américas (Grupo IDEA), cuestionó el planteamiento de Estados Unidos sobre Venezuela y aseguró que “se le vende a Venezuela la tesis de que, como es un país empobrecido, vamos a darle en primer lugar comida a la gente para que luego la gente pueda pensar en la libertad”. "No puede haber paciencia frente al hambre, no puede haber paciencia frente a una realidad en donde quienes están gerenciando dentro de Venezuela esta situación son los mismos que están siendo investigados en este momento por la inocua, ineficaz e ineficiente Corte Penal Internacional como responsables por los crímenes de lesa humanidad que han sufrido los venezolanos", afirmó. A su vez, calificó como un "error totalmente equivocado" priorizar lo económico sobre lo político. “No habrá república ni habrá paz en Venezuela sin democracia, no hay república sin la nación y no hay república sin confianza y sin legitimidad, y la confianza la debe tener el pueblo venezolano en las cosas que se están haciendo y esa confianza está siendo desplazada, está siendo diferida, no está siendo tomada en cuenta y se cree que se puede arreglar el problema mediante la conversación entre unos actores políticos que no tienen sintonía alguna”, subrayó. El experto destacó que el pueblo venezolano demostró capacidad organizativa el 28 de julio de 2024, cuando "desafió a la dictadura" en elecciones donde "no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto". Sobre el regreso de Machado a Venezuela, Aguiar fue categórico: "María Corina tiene que regresar a Venezuela porque ella se debe a los venezolanos".
Transición democrática

"No habrá república ni paz en Venezuela sin democracia y sin confianza, y esa confianza está siendo desplazada": Asdrúbal Aguiar sobre "paciencia" que pide Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre