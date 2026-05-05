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Martes, 05 de mayo de 2026
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María Corina Machado

"Durante los años más duros de nuestra lucha fue la principal voz que se erigió en el mundo acompañando a nuestra gente": el sentido reconocimiento de María Corina Machado a político sudamericano

mayo 5, 2026
Por: Natalya Baquero González
María Corina Machado, Plíder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
María Corina Machado, Plíder de la democracia en Venezuela - Foto: EFE
Machado destacó el respaldo en materia de justicia que ejerció Almagro, bajo su dirigencia de la OEA, en medio de los momentos más difíciles que enfrentaron los ciudadanos de la nación caribeña.

La líder democrática de Venezuela y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, dedicó unas palabras de agradecimiento al exsecretario general de la OEA, Luis Almagro, por su apoyo al pueblo venezolano en los años más difíciles de la “lucha” en pro de la libertad de la nación caribeña.

Por medio de su cuenta de su red social de X, Machado manifestó: “Durante los años más duros de nuestra lucha por la libertad y la democracia de Venezuela, Luis Almagro fue la voz principal que se erigió en el mundo acompañando a nuestra gente”.

Asimismo, la líder democrático destacó el respaldo en materia de justicia que ejerció el excanciller uruguayo Almagro, bajo su dirigencia de la OEA, en medio de los momentos más difíciles que enfrentaron los ciudadanos de la nación caribeña bajo los sometimientos del régimen chavista.

“Su firme defensa de la justicia y su respaldo a las víctimas de crímenes atroces”, señaló.

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De igual manera, dejó ver la alegría que sintió tras encontrarse con Luis Almagro después de 12 años, a quien extendió una invitación para que muy pronto visite Venezuela.

“Verlo en persona y abrazarlo después de 12 años fue muy, muy emocionante. ¡También lo invité a un próximo encuentro en Venezuela!”, sentenció.

Por su parte, Luis Almagro, exsecretario general de la OEA, destacó el trabajo inalcanzable y la valentía que ha tenido la líder democrática María Corina Machado, quien durante años ha luchado para que en su nación se restablezca la libertad y la democracia.

“Su determinación y compromiso han llevado a Venezuela a dar pasos firmes para acercarse a ese objetivo”, expresó Almagro por medio de su cuenta de X.

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Además, señaló que en medio de su encuentro le expresó a la Nobel de la Paz su deseo de que se adelanten lo más pronto posible la liberación de todos los presos políticos y un “proceso electoral que asegure un cronograma expedito y elecciones justas”.

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