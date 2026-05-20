Condenan a más de 20 años de prisión a alias ‘Chipi’, presunto articulador del magnicidio de Miguel Uribe Turbay en Colombia, por crimen de ciudadano mexicano

Elder José Arteaga Hernández, conocido con el alias Chipi o El Costeño, fue sentenciado a 21 años de cárcel en Medellín luego de admitir su participación en la planeación y ejecuión del asesinato de un ciudadano mexicano ocurrido el 30 de junio de 2024.

Según informó la Fiscalía General de la Nación, la condena fue dictada por un juez penal de conocimiento de Medellín, quien validó el preacuerdo suscrito entre Arteaga Hernández y el ente acusador.

La decisión judicial lo halló responsable de los delitos de homicidio agravado, así como de fabricación, tráfico, porte o tenencia ilegal de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

Alias El Costeño figura además como señalado articulador principal del atentado contra el senador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, perpetrado durante un acto de campaña en el parque El Golfito, en Bogotá, el 7 de junio de 2025.

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Días antes, se conoció que “El Costeño” también podría llegar a un preacuerdo con la Fiscalía por el crimen de Miguel Uribe Turbay, lo que generó un rechazo inmediato de la familia del senador.

Según su abogado, Víctor Mosquera: “Conceder privilegios a quien fungió como coordinador y enlace jerárquico, presenció el crimen y fue el determinador (…) constituye un premio a la impunidad y agravio directo”.

Miguel Uribe Turbay, quien al momento de su muerte tenía 39 años, fue baleado el 7 de junio de 2026 durante un acto de campaña en Bogotá, pero falleció dos meses más tarde en un hospital.

Por el crimen han sido detenidas nueve personas, incluido el menor de edad que disparó el arma contra el político.