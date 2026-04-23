Trump ordena a la Marina de EE. UU. destruir y disparar "a cualquier barco, por pequeño que sea", que intente minar el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar que ordenó al Comando Central disparar contra cualquier embarcación que esté poniendo minas en el estrecho de Ormuz.

El mandatario, que había anunciado el martes una extensión indefinida de la tregua con el régimen iraní a pocas horas de su vencimiento, aseguró que el Ejército ya trabaja para quitar las minas del importante paso marítimo.

"He ordenado a la Armada de los Estados Unidos que dispare y destruya cualquier embarcación, por pequeña que sea (¡sus buques de guerra están TODOS, los 159, en el fondo del mar!), que esté colocando minas en las aguas del estrecho de Ormuz", dijo el mandatario en su red social Truth.

Asimismo, advirtió que "no debe haber ninguna vacilación" y añadió que sus "«dragaminas» están despejando el estrecho en este mismo momento".

"Por la presente ordeno que esa actividad continúe, ¡pero a un nivel tres veces mayor! Gracias por su atención a este asunto. Presidente DONALD J. TRUMP", finalizó.

Cabe recordar que, horas antes, el Parlamento iraní declaró que el régimen no reabrirá el estrecho de Ormuz mientras se mantenga el bloqueo naval de Estados Unidos, calificándolo de "flagrante violación del alto el fuego".

"Un alto el fuego completo solo tiene sentido si no se viola mediante un bloqueo naval, la reapertura del estrecho de Ormuz es imposible en medio de una flagrante violación del alto el fuego", declaró el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

VEA TAMBIÉN Incertidumbre en las negociaciones entre Estados Unidos y el régimen de Irán provoca subida del petróleo o

Esto ocurre, además, después de que Gobierno de Estados Unidos señalara que retirar las minas en el estrecho de Ormuz podría llevar medio año, lo cual tendría un impacto en el precio de los hidrocarburos a nivel mundial, según The Washington Post.

El estrecho de Ormuz ha estado prácticamente cerrada desde que estalló la guerra el 28 de febrero, desencadenada por los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Por esta importante vía solía transitar un 20% de los hidrocarburos que se consumen en todo el mundo.