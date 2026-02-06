México anunció que enviará ayuda humanitaria a Cuba en medio de la presión de EE. UU. hacia la isla

Este viernes la presidente de México, Claudia Sheinbaum, en medio de su habitual rueda de prensa, dio a conocer que su país enviará en los próximos días ayuda humanitaria hacia Cuba.

Esto ocurre en medio de la crisis que enfrenta la isla en materia de energía, escasez de alimentos y combustible, la cual ha empeorado durante el último mes, tras la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de los Estados Unidos, lo cual dejó a esta nación sin la ayuda de su principal aliado.

“Estamos pensando en enviar ayuda, si no este fin de semana, el lunes a más tardar, y es principalmente alimentación y algunos otros insumos que nos pidieron", indicó la mandataria mexicana.

Asimismo, Sheinbaum dio a conocer que su administración se encuentra adelantando “trabajos diplomáticos” con la finalidad de reanudar el envío de crudo y derivados a la isla, los cuales suspendió a finales del pasado mes de enero.

México suspendió el envío de crudo luego de la advertencia emitida por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la cual advirtió poner sanciones arancelarias a todas aquellas naciones que envían suministro de petróleo a Cuba.

"Obviamente no queremos que haya sanciones para México (...) estamos en ese proceso de diálogo", expresó Claudia Sheinbaum en su rueda de prensa diaria, durante este viernes 6 de febrero.

Y es que la dictadura castrista ha recibido un duro golpe tanto económico como social, tras la captura y posterior extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Esto teniendo en cuenta que el régimen venezolano al mando de Maduro era su principal aliado, ya que se encargaba de cubrir gran parte de sus necesidades energéticas.

Ahora, con dictador tras las rejas y las advertencias de Trump, las cosas son totalmente diferentes para un país que enfrenta frecuentes apagones, escasez de alimentos y combustible. Una situación que es vista como la peor desde la disolución de la Unión Soviética en 1991.