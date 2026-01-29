NTN24
Jueves, 29 de enero de 2026
Jueves, 29 de enero de 2026
Navegantes del Magallanes

La 'Nave turca' intratable: Magallanes suma su segundo triunfo al hilo en la gran final de la LVBP

enero 29, 2026
Por: Nucho Martínez
Jugador de los Navegantes del Magallanes - Foto de referencia: EFE
Jugador de los Navegantes del Magallanes - Foto de referencia: EFE
El lanzador Ricardo Sánchez lideró la victoria magallanera con una presentación de cinco entradas completas sin permitir carreras.

Los Navegantes del Magallanes están ‘intratables’, pues tomaron una importante ventaja de 2-0 en la Gran Final del beisbol venezolano ante Caribes de Anzoátegui tras su victoria por 3-1 el pasado miércoles 28 de enero.

o

'La Nave turca derrotó a ‘La tribu’ en el duelo disputado en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

El lanzador zurdo Ricardo Sánchez lideró la victoria magallanera con una presentación de cinco entradas completas sin permitir carreras.

o

Su labor neutralizó a la ofensiva de Anzoátegui durante la primera mitad del compromiso, limitando las conexiones del conjunto que defendía la localía.

Calendario de la final:

  • Juego 1 - Martes 27- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).
  • Juego 2 - Miércoles 28- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).
  • Juego 3 - Jueves 29- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).
  • Juego 4 - Sábado 31- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).
  • Juego 5 - Domingo 1- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia - De ser necesario).
  • Juego 6 - Lunes 2- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz - De ser necesario).
  • Juego 7 - Martes 3- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz - De ser necesario).

A pesar del revés, Caribes buscará su quinto título apoyada en su temible ofensiva. Por su parte, la 'Nave turca', con esta ventaja, irá por su título número catorce.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

o

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

Inicialmente Venezuela sería sede de la Serie del Caribe en su 68. ª edición, no obstante, los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica.

Por tal motivo, ahora la Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo en Guadalajara, México.

Temas relacionados:

Navegantes del Magallanes

LVBP

Final de la LVBP

Béisbol

Caribes de Anzoátegui

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Qué dejó la comparecencia de Marco Rubio ante el Senado de EE. UU. sobre la situación de Venezuela tras la captura de Maduro?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Alcalde de Ocaña revela detalles del accidente aéreo que cobró la vida de 15 personas en Colombia: "Yo hice ese mismo recorrido"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan los pasos a seguir en Venezuela anunciados por EE. UU. tras la captura de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Quién gana y quién pierde en la guerra comercial desatada entre Colombia y Ecuador ?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Las dos anotaciones con las que Luis Díaz es doblemente nominado al gol del año de la Bundesliga

.
West Ham

El West Ham United firma a joven mediocampista venezolano proveniente del Deportivo La Guaira para intentar salir de la zona de descenso

.
Copa de África

Otra polémica en la Copa África: Hermano del rey Mohamed VI de Marruecos se negó a entregar el trofeo de campeón a Senegal

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar

Más noticias

Ver más
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Las dos anotaciones con las que Luis Díaz es doblemente nominado al gol del año de la Bundesliga

Extracción petróleo - Foto referencia: Canva
Cuba

Empresa petrolera de México suspendió envío de crudo a Cuba, según Bloomberg

Estados Unidos | Foto Canva
Ponte al Día

¿Puede una persona con estatus legal tener problemas con Migración en EE.UU.? Esto explica un abogado

Miguel Díaz Canel y Donald Trump / FOTO: EFE
Estados Unidos

“Es el segundo golpe que Estados Unidos le da, el primero fue lo que pasó en Venezuela”: experto sobre el ultimátum de Trump a Cuba por el petróleo

Foto de referencia del ELN (EFE)
ELN

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

Delcy Rodríguez pedirá a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU verificar número de presos políticos excarcelados en Venezuela

Incendio en Suiza - AFP
Suiza

Se temen decenas de muertos por incendio en una estación de esquí en medio de las celebraciones de Año Nuevo en Suiza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre