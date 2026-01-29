La 'Nave turca' intratable: Magallanes suma su segundo triunfo al hilo en la gran final de la LVBP

Los Navegantes del Magallanes están ‘intratables’, pues tomaron una importante ventaja de 2-0 en la Gran Final del beisbol venezolano ante Caribes de Anzoátegui tras su victoria por 3-1 el pasado miércoles 28 de enero.

'La Nave turca derrotó a ‘La tribu’ en el duelo disputado en el Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz.

El lanzador zurdo Ricardo Sánchez lideró la victoria magallanera con una presentación de cinco entradas completas sin permitir carreras.

Su labor neutralizó a la ofensiva de Anzoátegui durante la primera mitad del compromiso, limitando las conexiones del conjunto que defendía la localía.

Calendario de la final:

Juego 1 - Martes 27- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).

Juego 2 - Miércoles 28- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz).

Juego 3 - Jueves 29- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).

Juego 4 - Sábado 31- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia).

Juego 5 - Domingo 1- Caribes de Anzoátegui vs Navegantes del Magallanes (Valencia - De ser necesario).

Juego 6 - Lunes 2- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz - De ser necesario).

Juego 7 - Martes 3- Navegantes del Magallanes vs Caribes de Anzoátegui (Puerto La Cruz - De ser necesario).

A pesar del revés, Caribes buscará su quinto título apoyada en su temible ofensiva. Por su parte, la 'Nave turca', con esta ventaja, irá por su título número catorce.

La LVBP es el torneo liguero de béisbol profesional de mayor nivel en Venezuela, compuesta por ocho equipos locales que compiten entre sí desde finales de octubre hasta finales de enero del año siguiente.

El campeón de la LVBP luego compite en la Serie del Caribe, un torneo anual de béisbol profesional que reúne a los equipos campeones de las ligas invernales de los países miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe.

Dicho torneo, a su vez, se celebra en febrero, después de que finalicen las ligas nacionales de cada país.

Inicialmente Venezuela sería sede de la Serie del Caribe en su 68. ª edición, no obstante, los ejecutivos del béisbol de Puerto Rico, República Dominicana y México alegaron que no veían con buenos ojos realizar la fiesta de la pelota caribeña en el país situado en el norte de Sudamérica.

Por tal motivo, ahora la Serie del Caribe 2026 se llevará a cabo en Guadalajara, México.