NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Colombia

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Francisco Jiménez, exministro del gobierno ecuatoriano y exgobernador de la provincia del Guayas, habló en El Informativo de NTN24.

Una delegación colombiana de alto nivel viajó este viernes 6 de febrero a Quito para establecer negociaciones directas con el gobierno ecuatoriano, en un intento por resolver la escalada arancelaria que afecta las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

La misión, encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa Pedro Sanchez Suárez, busca restablecer el equilibrio comercial y abordar temas prioritarios de seguridad fronteriza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que la delegación viaja "por instrucción del presidente Gustavo Petro Urrego, y en congruencia con la política de buena vecindad y el espíritu de cooperación e integración que rige la política exterior colombiana".

Los representantes colombianos asistirán "con tal disposición al diálogo y con la debida apertura para encontrar soluciones concretas a las medidas unilaterales que afectan las relaciones bilaterales".

o

Cabe recordar que el pasado 1 de febrero Ecuador impuso un arancel del 30% a las importaciones procedentes de Colombia, alegando "falta de reciprocidad y acciones firmes de Bogotá en la lucha contra el tráfico de drogas en la frontera común".

Al respecto, Francisco Jiménez, exministro del gobierno ecuatoriano y exgobernador de la provincia del Guayas, calificó la situación como preocupante.

"Un conflicto de cualquier naturaleza que sea, y menos de naturaleza comercial o arancelaria, entre dos países que están tan cerca, que comparten tantos intereses comunes es evidentemente algo que hay que evitar".

El exfuncionario ecuatoriano destacó que tanto Colombia como Ecuador enfrentan desafíos compartidos que trascienden lo meramente comercial. La frontera binacional, que se extiende por aproximadamente 568 kilómetros, representa un punto crítico de preocupación para ambas administraciones.

"Ecuador y Colombia comparten una frontera que se extiende aproximadamente por 568 kilómetros, entonces no es cosa menor y hace varios años la frontera entre ambos países ha causado mucha permeabilidad, es decir, traslado de un lado a otro de mercaderías regulares, de droga, de gente que está en actividades ilícitas, de guerrilla y eso es un problema para ambos países", explicó.

Temas relacionados:

Colombia

Ecuador

Aranceles

Acuerdo

Seguridad

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Economía

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Narendra Modi, primer ministro de India - AFP
Donald Trump

Trump confirma que India dejará de comprar petróleo de Rusia y lo adquirirá de Estados Unidos y Venezuela

Peaje - Foto de referencia Pexels
Economía

Costo de los peajes aumenta desde este viernes 16 de enero: así quedaron las nuevas tarifas en 2026

Kevin Warsh, exgobernador - AFP
Donald Trump

Trump nomina al exgobernador Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Fed

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado y David van Weel, ministro de Exteriores de Paises Bajos - Foto: @ministerBZ
María Corina Machado

María Corina Machado agradeció a país europeo el apoyo al pueblo venezolano en la búsqueda de la "libertad y democracia"

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump ordenó reabrir el espacio aéreo de Venezuela tras conversación con Delcy Rodríguez: "Los ciudadanos estadounidenses podrán ir dentro de muy poco"

biodiversidad marina - Foto Canva
Biodiversidad

“Las aguas internacionales ahora tienen un instrumento vinculante que las puede proteger”: Juliana Sintura, WWF Colombia

Diosdado Cabello | Foto AFP
Diosdado Cabello

Diosdado Cabello se pronuncia a un mes del operativo de Estados Unidos y dice que el régimen busca "el regreso" de Maduro a Venezuela

Un hombre observa casas afectadas por incendios forestales este domingo, en Penco (Chile)-Foto: EFE
Incendios en Chile

Chile enfrenta incendios forestales devastadores con 18 muertos: experto analiza la situación

Venezuela

"Es un régimen que se desploma y en el que se traicionan entre ellos mismos": Omar González, dirigente del Partido Vente Venezuela, tras un mes de la captura de Maduro

Pete Hegseth y Marco Rubio - Foto AFP
Transición

Experto analiza cada fase del plan anunciado por Estados Unidos en Venezuela: dice que la primera es la más compleja y que ya empezó

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre