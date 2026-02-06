"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Una delegación colombiana de alto nivel viajó este viernes 6 de febrero a Quito para establecer negociaciones directas con el gobierno ecuatoriano, en un intento por resolver la escalada arancelaria que afecta las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

La misión, encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa Pedro Sanchez Suárez, busca restablecer el equilibrio comercial y abordar temas prioritarios de seguridad fronteriza.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informó que la delegación viaja "por instrucción del presidente Gustavo Petro Urrego, y en congruencia con la política de buena vecindad y el espíritu de cooperación e integración que rige la política exterior colombiana".

Los representantes colombianos asistirán "con tal disposición al diálogo y con la debida apertura para encontrar soluciones concretas a las medidas unilaterales que afectan las relaciones bilaterales".

VEA TAMBIÉN Delegación de Colombia viaja a Quito para entablar negociaciones con el Gobierno de Ecuador tras escalada arancelaria entre ambos países o

Cabe recordar que el pasado 1 de febrero Ecuador impuso un arancel del 30% a las importaciones procedentes de Colombia, alegando "falta de reciprocidad y acciones firmes de Bogotá en la lucha contra el tráfico de drogas en la frontera común".

Al respecto, Francisco Jiménez, exministro del gobierno ecuatoriano y exgobernador de la provincia del Guayas, calificó la situación como preocupante.

"Un conflicto de cualquier naturaleza que sea, y menos de naturaleza comercial o arancelaria, entre dos países que están tan cerca, que comparten tantos intereses comunes es evidentemente algo que hay que evitar".

El exfuncionario ecuatoriano destacó que tanto Colombia como Ecuador enfrentan desafíos compartidos que trascienden lo meramente comercial. La frontera binacional, que se extiende por aproximadamente 568 kilómetros, representa un punto crítico de preocupación para ambas administraciones.

"Ecuador y Colombia comparten una frontera que se extiende aproximadamente por 568 kilómetros, entonces no es cosa menor y hace varios años la frontera entre ambos países ha causado mucha permeabilidad, es decir, traslado de un lado a otro de mercaderías regulares, de droga, de gente que está en actividades ilícitas, de guerrilla y eso es un problema para ambos países", explicó.