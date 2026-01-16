NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Presos políticos en Venezuela

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

enero 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Familiar de un preso político venezolano afirmó que el interés del presidente Donald Trump en la situación del país devuelve la esperanza a las víctimas del régimen.

En el programa La Tarde de NTN24, Mary Goicceti, familiar de un preso político venezolano, explicó el impacto que dejo el hecho de que Donald Trump haya mostrado interés y respeto hacia la gente de Venezuela.

o

Goicceti comenzó expresando que se siente “con mucha más esperanza que el día de ayer, y estaba muy segura que nuestra líder María Corina Machado” tendría como “objetivo no solamente la libertad de Venezuela, sino también la libertad de todos y cada uno de los inocentes que hoy se encuentran en los centros de tortura en Venezuela”.

Explicó que en su conversación con los congresistas republicanos, impulsaron una propuesta “ante los senadores para que se nombre una comisión que se encargue de vigilar la libertad de todos y cada uno de los presos políticos”.

Además, explicó que ellos están “muy preocupados por la situación” por la que está pasando el país caribeño y la “lentitud con la que se han ido liberando los presos políticos en Venezuela”.

Asimismo, prevé en que “van a aceptar la solicitud” sobre la comisión que se encargara de vigilar la libertad de los presos políticos, aseguró que ya dejaron “la carta en sus manos, esperemos que pronto tengamos una respuesta para abordar todo el tema, porque es necesario”.

o

Finalmente, enfatizó que desde su papel como venezolana y familiar de un preso político confía “en todas las diligencias que pueda estar haciendo nuestra líder María Corina Machado y también confiamos en que el presidente Donald Trump, a cabeza de todas estas propuestas” le interese la “libertad de Venezuela”.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Regimen chavista

Excarcelaciones

María Corina Machado

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Ya la transición comenzó. El principal responsable de la dictadura se encuentra tras las rejas": Rodrigo Diamanti sobre situación en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Actualidad

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

Presos políticos en Venezuela | AFP
Presos políticos

"Ya se enteraron de lo que está sucediendo en Venezuela": Aurora Silva quien aguarda la pronta excarcelación de su esposo, Freddy Superlano

h
Cae Maduro en Venezuela

"Tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro; espero que su presencia se limite a horas": Marta Lucía Ramírez sobre transición en Venezuela con Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El Helicoide | Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

En medio de la incertidumbre decenas de familias aguardan en Venezuela la excarcelación de presos políticos tras anuncio del régimen venezolano

Presos políticos en Venezuela | AFP
Presos políticos

"Ya se enteraron de lo que está sucediendo en Venezuela": Aurora Silva quien aguarda la pronta excarcelación de su esposo, Freddy Superlano

h
Cae Maduro en Venezuela

"Tan ilegítima es ella como Nicolás Maduro; espero que su presencia se limite a horas": Marta Lucía Ramírez sobre transición en Venezuela con Delcy Rodríguez

China se pronunció frente a la captura de Maduro - Fotos: X @MFA_China y AFP
China

“China está profundamente conmocionada”: el mensaje de la oficina de Asuntos Exteriores de China tras la captura de Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia y Donald Trump - Fotos: AFP
Cancillería de Colombia

“Constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país”: la cancillería de Colombia rechaza el pronunciamiento de Trump sobre una posible operación militar

Presos políticos en Venezuela | AFP
Presos políticos en Venezuela

“Nadie puede imaginarse qué puede significar tener desaparecido su familiar por tantísimo tiempo”: madre del preso político venezolano Carlos Marcano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre