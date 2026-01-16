Familiares de presos políticos piden a EE. UU. crear una comisión internacional para supervisar excarcelaciones en Venezuela

En el programa La Tarde de NTN24, Mary Goicceti, familiar de un preso político venezolano, explicó el impacto que dejo el hecho de que Donald Trump haya mostrado interés y respeto hacia la gente de Venezuela.

Goicceti comenzó expresando que se siente “con mucha más esperanza que el día de ayer, y estaba muy segura que nuestra líder María Corina Machado” tendría como “objetivo no solamente la libertad de Venezuela, sino también la libertad de todos y cada uno de los inocentes que hoy se encuentran en los centros de tortura en Venezuela”.

Explicó que en su conversación con los congresistas republicanos, impulsaron una propuesta “ante los senadores para que se nombre una comisión que se encargue de vigilar la libertad de todos y cada uno de los presos políticos”.

Además, explicó que ellos están “muy preocupados por la situación” por la que está pasando el país caribeño y la “lentitud con la que se han ido liberando los presos políticos en Venezuela”.

Asimismo, prevé en que “van a aceptar la solicitud” sobre la comisión que se encargara de vigilar la libertad de los presos políticos, aseguró que ya dejaron “la carta en sus manos, esperemos que pronto tengamos una respuesta para abordar todo el tema, porque es necesario”.

Finalmente, enfatizó que desde su papel como venezolana y familiar de un preso político confía “en todas las diligencias que pueda estar haciendo nuestra líder María Corina Machado y también confiamos en que el presidente Donald Trump, a cabeza de todas estas propuestas” le interese la “libertad de Venezuela”.